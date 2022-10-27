محافظ جدة يرأس اجتماع تطوير واجهة روشن البحرية

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمقر المحافظة ، اليوم ، اجتماعاً لمناقشة تطوير واجهة روشن البحرية بحضور الرئيس التنفيذي لشركة روتانا (ستار نيون) أحمد المسعري .

واطلع سموه خلال الاجتماع على عرض موجز عن أعمال تطوير واجهة روشن .

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير واجهة روشن البحرية يمتد بطول 4 كيلومترات وعلى مساحة تقدر بـ 730.000 متر مربع، وتشتمل على سبع مناطق ترفيهية متنوعة والعديد من النوافير التفاعلية، ومناطق الألعاب المتنوعة للأطفال، والشواطئ المخصصة للسباحة ورصيف بحري عبارة عن سقالة صيد ، وتهدف إلى أن يصل عدد الزوار مايقارب 55 مليون زائر سنويا.