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أمير المدينة المنورة يرعى حفل تكريم رواد الصحافة والاعلام بالمنطقة

صحيفة البلادaccess_time2 / ربيع الآخر / 1444 هـ      27 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : محمد قاسم

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تكريم رواد الصحافة والإعلام بالمدينة المنورة والذي نظمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة ضمن مبادرة فخرية لتكريم الإعلاميين تحت شعار “سيرة عطرة لعطاء زاخر”.

وخلال اللقاء، كرّم سمو أمير المنطقة، عددًا من رواد الصحافة ممن قدموا إسهامات مميزة في مجال الإعلام المرئي والمقروء والمسموع في إطار دعم هيئة الصحفيين لتعزيز حركة النشاط الإعلامي والثقافي والأدبي على مستوى المنطقة .

وتضمن التكريم الاحتفاء بجهود الإعلاميين الأوائل المشاركين في إرساء دعائم الصحافة في المدينة المنورة وتطورها لاسيما في ظل التطور المستمر لمنظومة الإعلام بهدف تنوير الرأي العام وتحفيزه لأن يكون أكثر إسهاماً في التنمية الوطنية باعتبار الإعلام شريكاً أساسياً في دعم جهود الدولة على صعيد التنمية الشاملة المستدامة .

في المقابل، أعرب المحتفى بهم عن عظيم اعتزازهم بهذه اللفتة الكريمة من سمو أمير منطقة المدينة المنورة وتقدير فرع هيئة الصحفيين بالمنطقة لتؤكد مدى الاهتمام بالصحافة والإعلام وتحفيز العاملين في المجال الإعلامي لمواصلة مسيرة العمل والنجاح والتميز .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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