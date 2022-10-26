«شركة البحر الأحمر» مطور عالمي رائد

جدة – البلاد

أعلنت شركة “البحر الأحمر للتطوير” المطورة لوجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا” عن توسعها لتصبح “البحر الأحمر الدولية”.

وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي للشركة، إن هذا يمثل بداية فصل جديد لتكون البحر الأحمر الدولية مطوراً عالمياً رائداً وقادراً على قيادة مستقبل جديد للتطوير العقاري المسؤول.وأوضحت الشركة في بيان لها، أن تطوير كلا الوجهتين يسير وفق الخطة الزمنية المقررة، مبينة أنه بعد نجاح الشركة في بلوغ وجهة “البحر الأحمر” لمراحل هامة في مخطط تطويرها ومع سير العمل على المسار الصحيح لترحب الوجهة بأول زوارها في أوائل عام 2023، توسعت محفظة مشاريع “البحر الأحمر الدولية” لتشمل تطوير أكثر من 10 مشاريع على ساحل البحر الأحمر داخل المملكة العربية السعودية، مع إمكانية التوسع خارج المملكة مستقبلاً.

وبينت أنها تمتلك محفظة مشاريع متزايدة تمتد على ساحل البحر الأحمر في السعودية، مع أكثر من 5 مشاريع جديدة قيد دراسة الجدوى بالفعل، والتي بلغت مرحلة المنافسة على مناقصة المخطط الرئيسي، ومشاريع بدأت بالفعل مرحلة البناء والتشييد ، مشيرة إلى التوسع في محفظة مشاريع “البحر الأحمر الدولية” يشمل إطلاق سلسلة من الشركات الفرعية التي تهدف لدفع عجلة التنمية في قطاع السياحة في المملكة والصناعات المرتبطة به.وأشارت إلى العلامات التجارية التابعة لـ “البحر الأحمر الدولية” تتنوع من شركة مختصة بالطائرات المائية، وصولاً إلى شركات تُعنى بالضيافة وتجارب الزوار في وجهاتها السياحية ، متوقعة أن يُسهم المشروعين العملاقين قيد التطوير في اقتصاد المملكة بحوالي 33 مليار ريال سنوياً حال تشغيلها بالكامل. وأضافت الشركة فيبيانها ، أنها منحت أكثر من 1300 عقد حتى الآن بقيمة إجمالية تبلغ 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، وتم منح 70% من قيمتها الإجمالية لشركات سعودية، وهو ما يعكس طموحها في تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.