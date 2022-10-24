اقرأ تنتهي من تغطية المؤتمر العالمي للطب النبوي

أبوظبي : البلاد

انتهت قنوات اقرأ من تصوير وتغطية المؤتمر العالمي الخامس للطب النبوي والذي أقيم في مدينة أبوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة.

صور من خلالها فريق اقرأ أكثر من 37 لقاء تلفزيوني مع علماء أطباء وباحثين وذلك لسرد أبحاثهم وبراءات اختراعهم ودراساتهم العلمية في الشأن الطبي.

غطت قنوات اقرأ الفضائية المؤتمر العالمي الخامس للطب النبوي تغطية شاملة وموسعة انفردت بها على باقي الوسائل والقنوات الإعلامية كونها الراعي الإعلامي الرسمي للمؤتمر وذلك بتصوير كامل جلسات المؤتمر والمناقشات وبراءات الاختراع كما نفذت حملة إعلامية صحفية موسعة على مستوى الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر ان اقرأ سوف تبث كافة الجلسات العلمية على شاشاتها الفضائية بلغات مختلفة وعلى منصاتها الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم اقرأ بعدة دروع وجوائز وشهادات شكر وتقدير وذلك تقديراً لها ولفريقها الإعلامي على الدور الكبير في نجاح تغطية المؤتمر.

كما ترحب اقرأ دوماً بتغطية معظم المؤتمرات العالمية الهادفة في شتى أنحاء العالم.