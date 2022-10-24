تطبيقاتك المفضلة على بعد لمسة واحدة منك فقط على متجر AppGallery من هواوي

جدة : البلاد

من المتعارف عليه هو أن هواتفنا الذكية لن تتمكن من تحقيق أفضل أداء لها من دون دعم التطبيقات، التي تفتح أمام المستخدم مجموعة كبيرة من الإمكانات الجديدة. إن موجة التطبيقات الغامرة التي اجتاحت العالم خلال العقد الماضي قد مكّنتنا من فعل كل شيء على أجهزتنا المحمولة. فاليوم يمكننا إنجاز معاملات الدفع الخاصة بنا من دون الحاجة لاستخدام البطاقات، وإدارة شؤوننا المالية، أو التسوق عبر الإنترنت، أو حجز إقامة فندقية و شراء تذاكر السفر، أو حتى طلب سلع البقالة في طريق العودة إلى المنزل. لذلك، أليس من الرائع أن نتمكن من تنزيل أفضل التطبيقات العملية المتوفرة في متجر واحد فقط؟

إن متجر AppGallery من هواوي هو منصة توزيع التطبيقات الرسمية لأجهزة هواوي، ويضم مجموعة واسعة من التطبيقات. وباعتباره من بين أفضل 3 أسواق للتطبيقات على مستوى العالم، فإن هذا النظام الإيكولوجي المفتوح والمبتكر يضمن لك إمكانية استخدام التطبيقات بسلاسة على الأجهزة الذكية بما يتماشى مع جميع السيناريوهات وفي أي مكان وزمان. ويعمل متجر AppGallery من هواوي على حماية خصوصية وأمن المستخدمين بشكل صارم، كما أنه يمنحهم تجربة فريدة وذكية.

تمنح هواوي أولوية قصوى لتقديم محتوى عالي الجودة للمستهلكين، ومتجر AppGallery ليس استثناءً من هذا الالتزام. يتيح متجر AppGallery للمستخدمين إمكانية الوصول إلى التطبيقات العالمية الأكثر شهرة وإقبالاً والتي تشمل 18 فئة، بما في ذلك الملاحة والنقل والترفيه ووسائل التواصل الاجتماعي، وأسلوب الحياة، والأخبار والتسوق وغيرها. وهناك أيضاً قدر وافر من التطبيقات المحلية. باختصار، إن كل ما قد تحتاجه للاستمتاع بيومك متوفر هنا، بدءاً من الخدمات المصرفية المفضلة لديك وتطبيقات شركات المحمول، إلى اللياقة البدنية وطلب الطعام وتطبيقات البث المباشر. إلى جانب ذلك، يمنحك متجرAppGallery الفرصة لاستكشاف التطبيقات الأحدث من نوعها بلمحة سريعة مع خيارات منسقة بخبرة عالية.

والسمة الأكثر تميزاً هي أن تنزيل التطبيقات من خلال متجر AppGallery أمر في غاية السهولة والسلاسة. ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات:

الخطوة 1: افتح متجر AppGalleryمن هواوي

في حال كان لديك هاتفاً ذكياً من نوع هواوي، مثل سلسلة “هواوي نوفا 10” (HUAWEI nova 10 Series) الجديدة كلياً، أو “هواوي نوفا واي 90” (HUAWEI nova Y90) أو “هواوي ميت اكس اس 2” (HUAWEI Mate Xs 2) المذهل، فستجد بأن متجر AppGallery مثبت مسبقاً على جهازك. كل ما عليك القيام به هو فتح متجر AppGallery والاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها، وبالتالي، عندما تصرّح هواوي بأن متجر AppGallery هو نظام إيكولوجي مفتوح ومتاح للجميع، فهي تعني ذلك بالفعل.

الخطوة 2: قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب هواوي الخاص بك

من خلال إنشاء حساب هواوي وتسجيل الدخول، سيسمح متجر AppGallery للمستخدمين تنزيل أي تطبيق أو ألعاب يرغبون فيها. وحساب هواوي مرتبط بجميع التطبيقات ضمن منظومة خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) ، بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى كل شيء ببضع خطوات فقط. وباستخدام حساب هواوي، يمكنك ضبط وإدارة المدفوعات، وإجراء النسخ الاحتياطي لبياناتك، والاستفادة من مزايا أخرى جذابة، مثل مكافآت الأعضاء. وإلى جانب ذلك، يمكنك إتمام العملية في غضون دقائق.

الخطوة 3: ابحث عن تطبيقاتك المفضلة وقم بتنزيلها

إن واجهة المستخدم التنبوئية لمتجر AppGallery تجعل من السهل عليك تحديد التطبيقات الأفضل من نوعها. يمكنك معاينة القوائم المصنفة إلى فئات بدءاً من “التطبيقات الرائجة” للحصول على أشهر التطبيقات العالمية والمحلية وصولاً إلى “التطبيقات الجديدة التي نحبها” للحصول على توصيات يومية. كما بإمكانك تصفح “قوائم التطبيقات الأعلى تصنيفاً” والإطلاع على “أفضل التطبيقات الأسبوعية” و”التطبيقات الأكثر رواجاً” أو التحقق من الفئات أو استخدام حقل البحث الموجود في الجهة العلوية من متجر AppGallery. ستجد أيضاً تطبيقات مدمجة داخل متجر AppGallery أو خيارات “التطبيق السريع” (Quick App) المتوفر للتثبيت مجاناً، لتحظى بتجربة مستخدم أكثر ملاءمة، وبلمسة واحدة فقط، ستظهر تطبيقاتك الجديدة على شاشتك الرئيسية قريباً. الأمر بهذه السهولة.

دعم المستخدم

كما يقوم متجر AppGallery بترقية تجربة العناية بعملائها من خلال طرح خدمات الدعم عبر الدردشة المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وجنوب أفريقيا. وعلى الطرف الآخر من الهاتف، هناك فريق من الخبراء المتمرسين الذين يتميزون بسرعة الاستجابة لتساؤلات واستفسارات العملاء ذات الصلة بتطبيقات متجر AppGallery وحل أي مشكلة قد يواجهها المستخدمون. لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.

يتوفر متجرAppGallery في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ويضم أكثر من 580 مليون مستخدم نشط شهرياً. تغطي المجموعة المتنوعة من التطبيقات كافة جوانب الحياة الرقمية، وتقدم مجموعة واسعة من العروض الترويجية والهدايا. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2021، حقق متجر AppGallery أكثر من 432 مليار عملية تنزيل للتطبيقات في جميع أنحاء العالم. وفضلاً عن ذلك، أبرمت هواوي شراكة مع 5.4 مليون مطور مسجل في جميع أنحاء العالم تهدف إلى تقديم تجارب فريدة واستثنائية تتماشى مع مختلف أنماط الحياة والثقافات والمواقع الجغرافية.