الخلافات تؤجل إعلان الحكومة العراقية

بغداد – البلاد

أجلت الخلافات المليشياوية حول تقاسم الحقائب، عقد الجلسة النيابية للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة العراقية، فيما أكد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، استمرار المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية المقبلة.

وقال السوداني في بيان أمس (الأحد)، إن مقابلات المرشحين تجري عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية سيتم بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقفهم من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة.

وكان تحالف الأحزاب الكبرى في البلاد، الذي أطلق عليه اسم “ائتلاف إدارة الدولة” أعلن مؤخرا، عزمه دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة السبت الماضي للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها، إلا أن هذا لم يحدث فيما أكدت مصادر نيابية أن التصويت قد يتم اليوم، غير أن بيان السوداني أطلق إشارات غير مباشرة بأن الطبخة الوزارية المليشياوية لم تنضج بعد، وسط معلومات تفيد بأن خلافات عدة نشبت بين الأحزاب والأطراف السياسية، حول توزيع المناصب والحقائب الوزارية.

من جهة ثانية، أعلنت السطات الأمنية في العراق، أمس اعتقال تسعة إرهابيين بينهم قيادي بارز فجر مرقداً دينياً في محافظة ديالى.

وذكر الجهاز الأمني في بيان، أن “مفارز جهاز الأمن الوطني وبناءً على مذكرات قضائية تمكنت من إلقاء القبض على 9 إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، بينهم قيادي بارز شارك بعدد من العمليات الإرهابية، من بينها تفجير أحد المراقد الدينية في المحافظة”، مشيرا إلى “تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراء العادل بحقهم”.