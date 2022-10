بعد إصابته.. هل يشارك فاران في كأس العالم 2022؟

أصيب مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا لكرة القدم، رافائيل فاران (29 عامًا) خلال مباراة فريقه أمس السبت أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج فاران باكيًا من ملعب “ستامفورد بريدج” بعد إصابة قوية في الركبة تعرض لها بالشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

التقارير الأولية التي أجريت اليوم على ركبة فاران أكدت أنه سيغيب عن الملاعب لمدة تصل بين 3 و4 أسابيع، بحسب ما نشرته شبكة “ESPN” الأمريكية.

هل يشارك فاران في كأس العالم 2022 مع منتخب فرنسا؟

طبقًا لمصادر “ESPN” فإن فاران سيلتحق بمعسكر منتخب فرنسا المشارك في كأس العالم 2022 بدولة قطر، لكنه لن يكون جاهزًا للمباراة الأولى.

ويعتقد خبراء الشبكة المرموقة أن فاران يستطيع المشاركة في كأس العالم بداية من المباراة الثانية التي يواجه خلالها “الديكة” منتخب الدنمارك.

يمتلك فاران 87 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وقد لعب لأول مرة بالقميص الأزرق عام 2013 تحت الإدارة الفنية للمدرب الحالي ديديه ديشامب.

وقد حصد فاران مع منتخب فرنسا كأس العالم 2018 وكأس دوري الأمم الأوروبية 2021. فيما لعب كل مباريات مونديال 2014 وكأس أمم أوروبا 2020.. ما يعني أن قلب الدفاع المخضرم يمثّل قيمة لمنتخب فرنسا، إذ يعول عليه المدرب ديشامب في قيادة الخط الخلفي خلال نهائيات كأس العالم 2022 كما حدث في البطولات السابقة.

Varane's teammates rushed over to console him after he was visibly upset while coming off injured ❤️ pic.twitter.com/jZKxaxf3nb

— ESPN UK (@ESPNUK) October 22, 2022