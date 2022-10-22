هالاند ورقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي

سجّل النرويجي إيرلينغ هالاند رقمًا قياسيًا جديدًا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام برايتون السبت.

وقاد هالاند -حامل اللقب- مانشستر سيتي إلى انتصار قوامه 3-1 في ملعب “الاتحاد” أمام برايتون، ضمن مباريات المرحلة الـ13 من المسابقة.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ تدشينه عام 1992، يسجّل 17 هدفًا من أول 11 مباراة يخوضها في البطولة.

وأحرز هالاند هدفين في مرمى برايتون ليصل إلى 17 هدفًا هذا الموسم مع مانشستر سيتي، إضافة إلى تقديم 3 تمريرات حاسمة.

انتقل هالاند طليعة الموسم الحالي 2022-2023 إلى مانشستر سيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 60 مليون يورو.

ويحتل اللاعب البالغ 21 عامًا، صدارة ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي بـ17 هدفًا وصدارة هدّافي دوري أبطال أوروبا بـ6 أهداف.

شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 3-1