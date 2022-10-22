ماغديبورغ يواجه برشلونة في نهائي سوبر جلوب لكرة اليد

متابعة- حمودالزهراني- هاني البشر
تأهل فريقا ماغديبورغ الألماني وبرشلونة الإسباني، إلى المباراة النهائية من بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2022” الـ(15)، التي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وتختتم منافساتها مساء غد الأحد، بإقامة المباراة النهائية ولقاءات تحديد المراكز.
وستنطلق المباراة النهائية عند الساعة الـ8:30 مساءً، التي تجمع بين فريق ماغديبورغ وبرشلونة للمرة الثانية على التوالي، بعد فوز الأول على فريق الأهلي المصري في اللقاء الأول من الدور نصف النهائي 28-36، فيما تغلب الثاني على فريق كيلسي البولندي في اللقاء الثاني28-39، ليعلن برشلونة نفسه طرفاً في النهائي للمرة الخامسة على التوالي، والسابعة في تاريخه، فيما تأهل ماغديبورغ للمرة الثانية على التوالي.
وضمن مباريات تحديد المراكز، يلتقي فريق الأهلي المصري مع فريق كيلسي البولندي، للمنافسة على المركز الثالث، في اللقاء الذي سينطلق عند الساعة السادسة مساءً.
ويلتقي ممثل الوطن فريق الخليج السعودي بنظيره الترجي التونسي عند الـ 3:30 عصراً، للمنافسة على المركزين الخامس والسادس، بعد فوز الخليج على منافسه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 32-35 في اللقاء الجماهيري، فيما تمكن الترجي من تجاوز عقبة تاوباتي برميات السبعة أمتار، بعد تعادل الفريقين 31-31، ليلعب تاوباتي البرازيلي مع فريق بنفيكا البرتغالي عند الـ 1:30 ظهرًا، لتحديد المركزين السابع والثامن.
وفي لقاء تحديد المركزين التاسع والعاشر، يلتقي “المستضيف” فريق مضر بفريق الكويت الكويتي عند الـ11:30 ظهرًا، فيما يلعب فريق سيدني الأسترالي أمام فريق مينيستروس المكسيكي عند الـ9:30 صباحًا، لتحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.
انطلاق المؤتمرات الصحفية
شهدت لقاءات الدور نصف النهائي من البطولة، انطلاق المؤتمرات الصحفية للمدربين واللاعبين، وشهدت حضوراً إعلامياً كبيراً من عدد كبير من وسائل الإعلام.
وأكد مدرب الأهلي المصري محمد إبراهيم بعد لقاء فريقه أمام ماغديبورغ: إن فريقه حاول مجاراة الفريق الألماني، لكن الفارق كان واضحاً بأن فريقهم كان أجهز، ولديهم تغييرات واحترافية أعلى، “وسنعمل على تقديم مستوى أفضل في المناسبات المقبلة”.
وأبدى مدرب فريق ماغديبورغ بيرنرت ويجرت إعجابه بجماهير البطولة، وقال: “كنا نستمتع بأجواء الجماهير، وكأننا ندخل في حفلة كبيرة ونخرج من أخرى”، مؤكداً أن فريقه واجه صعوبة في الوصول إلى النهائي، وقاتل حتى النهاية أمام فريق كبير مثل الأهلي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب لقاء فريقي برشلونة وكيلسي، أكد مدرب برشلونة أنتونيو أورتيغا، أن فريقه تمكن من الفوز بفضل قوة الدفاع وتصديات الحراسة بقيادة الحارس جونزالو فارغاس.
فيما أشار مدرب كيلسي تالانت دوجشيباييف، إلى أن سبب الخسارة الثقيلة يعود إلى ضعف لاعبيه في الصراعات الفردية في الدفاع والهجوم، مشدداً على أنهم واجهوا خصماً قوياً استحق الفوز والتأهل.
🎥 نصف نهائي #سوبر_جلوب_السعودية..
🗓️ 22 أكتوبر 2022م pic.twitter.com/oLUxWJO4Or
— الاتحاد السعودي لكرة اليد (@sahfksa) October 22, 2022
🎥 هكذا تأهل برشلونة 🇪🇸 إلى نهائي #سوبر_جلوب_السعودية.. pic.twitter.com/5PPq91OT53
— الاتحاد السعودي لكرة اليد (@sahfksa) October 22, 2022
🎧 عيشوا أجواء نصف نهائي #سوبر_جلوب_السعودية في @dmmhalls pic.twitter.com/koOWqiNsDV
— الاتحاد السعودي لكرة اليد (@sahfksa) October 22, 2022