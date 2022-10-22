الرياضة

فيديو.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 3-1

محمد ابو الوفاaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      22 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مانشستر سيتي وبرايتون وهدفي هالاند

فاز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل واحد اليوم السبت أمام برايتون ضمن مباريات الأسبوع الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

سجّل أهداف مانشستر سيتي ضد برايتون كل من النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 22 و34. والبلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 75.

 

أقيمت المباراة في ملعب “الاتحاد” معقل مانشستر سيتي أمام قرابة 53 ألف مشجع في المدرجات، وبصافرة الحكم الإنجليزي كريج باوسون.

 

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني على لائحة الدوري الإنجليزي خلف المتصدر الحالي فريق أرسنال (26 نقطة).

 

شاهد أهداف مانشستر سيتي وبرايتون 3-1

 

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