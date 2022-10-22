شاهد.. أهداف مباراة ميلان ومونزا 4-1

انتصر -حامل اللقب- ميلان بأربعة أهداف لواحد أمام مونزا اليوم السبت ضمن مباريات المرحلة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم 2022-2023.

بدأ أهداف ميلان ضد مونزا صانع الألعاب الإسباني إبراهيم دياز في الدقيقة 16، وعاد اللاعب ذاته قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين ليضيف الهدف الثاني.

وأحرز المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي الهدف الثالث في الدقيقة 65. لكن مونزا قلص الفارق بالدقيقة فيليبو رانوكيا في الدقيقة 70 من ركلة حرة.

أهداف ميلان ضد مونزا اختتمها البديل البرتغالي الشاب رافائيل لياو قبل نهاية المباراة بـ6 دقائق، إثر تمريرة حاسمة من الفرنسي ثيو هيرنانديز.

وبات ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي في المركز الثاني في لائحة الدوري الإيطالي بـ26 نقطة وهو نفس رصيد نابولي المتصدر بفارق الأهداف.

يتاهب ميلان لملاقاة دينامو زغرب الثلاثاء في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، ولا بديل عن الفوز إذ أراد الاستمرار في المسابقة.

يحتل ميلان المركز الثالث في المجموعة بـ4 نقاط، خلف الوصيف سالزبورغ (6) والمتصدر تشيلسي (7) في حين جمع دينامو زغرب بدوره 4 نقاط.

شاهد أهداف ميلان ومونزا 4-1