آل الشاطري و آل الحامد يستقبلون المعزين بوفاة فقيدتهم

جدة – خالد بن مرضاح

استقبلت أسرة آل الشاطري و آل الحامد ، التعازي والمواساه من عدد كبير من الشخصيات و رجال الأعمال والمشايخ الأعيان والأقارب ، بوفاة فقيدتهم السيدة / سيدة حامد بن شهاب.

التي انتقلت الى رحمة الله يوم الأثنين في جمهورية مصر العربية ، وتم الصلاة عليها فجر يوم الجمعة بالمسجد الحرام ، ووري جثمانها الثرى بمقابر المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيدة والدة : محمد ، والدكتور شيخ ، وحامد ، ومنى ، وماجد وصالح ، وشقيقة : السيد علي حامد بن شهاب.

وقد تم استقبال التعازي في الفقيدة رحمها الله بحي الحمراء بمدينة جدة ، ويعد اليوم السبت ثاني أيام العزاء.