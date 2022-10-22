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آل الشاطري و آل الحامد يستقبلون المعزين بوفاة فقيدتهم

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      22 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – خالد بن مرضاح
استقبلت أسرة آل الشاطري و آل الحامد ، التعازي والمواساه من عدد كبير من الشخصيات و رجال الأعمال والمشايخ الأعيان والأقارب ، بوفاة فقيدتهم السيدة / سيدة حامد بن شهاب.
التي انتقلت الى رحمة الله يوم الأثنين في جمهورية مصر العربية ، وتم الصلاة عليها فجر يوم الجمعة بالمسجد الحرام ، ووري جثمانها الثرى بمقابر المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيدة والدة : محمد ، والدكتور شيخ ، وحامد ، ومنى ، وماجد وصالح ، وشقيقة : السيد علي حامد بن شهاب.

وقد تم استقبال التعازي في الفقيدة رحمها الله بحي الحمراء بمدينة جدة ، ويعد اليوم السبت ثاني أيام العزاء.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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