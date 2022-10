ماذا يحدث مع رونالدو في مانشستر يونايتد؟

فترة عصيبة يعيشها البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا) مع مانشستر يونايتد إثر صدامات علنية مع مدرب الفريق، الهولندي إيريك تين هاغ بالأيام الأخيرة.

تين هاغ اتخذ قرارًا أمس الخميس باستبعاد رونالدو من التدريبات الجماعية للفريق ، كما استبعد اللاعب من قائمة مباراة تشيلسي يوم غدٍ السبت في البريميرليغ.

رونالدو بدوره أصدر بيانًا رسميًا قال فيه: إنه يحترم نادي مانشستر يونايتد وسيتدرب منفردًا محاولًا مؤازرة زملائه، لأن الأهم -على حد تعبيره- مصلحة النادي.

ماذا حدث بين رونالدو والمدرب تين هاغ؟

قبل بداية الموسم الحالي 2022-2023 كان رونالدو واضحًا بشأن رغبته في مغادرة مانشستر يونايتد، وبحسب وسائل إعلام لم يكن أفضل لاعب في العالم 5 مرات راضيًا عن مشروع النادي، حيث فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا واحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بأداء ونتائج كارثية لم ترتق للمستوى المأمول.

تغيّب رونالدو عن الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد قبل انطلاق الموسم، وفي هذه الأثناء كان يتفاوض مع أندية عدة للانتقال إليها من بينها تشيلسي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، لكن لم ينجح في التوصل لاتفاق مع أي منهم، ليعاود أدراجه إلى مانشستر يونايتد، لكنه وجد المدرب تين هاغ قد أخرجه من حساباته وأجلسه على مقاعد البدلاء.

بعد مرور 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، منح المدرب تين هاغ رونالدو مقعدًا أساسيًا في مباراتين فقط، ولعب 300 دقيقة من أصل 900، أي ثلث الدقائق المتاحة.

اعتمد تين هاغ على الإنجليزي ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال في مركز المهاجم، وأجلس رونالدو احتياطيًا 8 مباريات يشاهد زملائه من المقاعد.

مباراة توتنهام.. بداية الأزمة العلنية لرونالدو

كانت مباراة توتنهام الأخيرة التي لُعبت يوم 19 أكتوبر الحالي بالبريميرليغ، القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ ظل رونالدو جالسًا على المقاعد طيلة الدقائق التسعين.

طلب المدرب تين هاغ من رونالدو القيام بالعمليات الإحمائية في الشوط الثاني، وظل اللاعب يسخّن بدنيًا طيلة الشوط الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 89 وتيقّن رونالدو أنه لن يلعب حينها غادر ملعب المباراة باتجاه غرف خلع الملابس بغضب شديد، وتحدثت وسائل الإعلام الإنجليزية أن الأزمة قد بدأت تنفجر علنيًا بين اللاعب والمدرب.

في اليوم التالي، أعلن المدرب تين هاغ أنه استبعد رونالدو من التدريبات الجماعية ومن قائمة مباراة تشيلسي يوم السبت، كإجراء إداري ضده بعد مغادرته الملعب.

امتثل رونالدو إلى قرار المدرب الذي لاقى دعمًا من إدارة النادي، حيث وقفت عائلة “غلايزر” المالكة لمانشستر يونايتد إلى جانب المدرب في قراره ضد صاروخ ماديرا.

المدرب تين هاغ قال اليوم الجمعة في مؤتمر مباراة تشيلسي عن مسألة رونالدو: “أنا المدير هنا والمسئول، أنا من يضع القيم والمعايير ويتحكّم بها لأننا فريق جماعي. بعد حادثة فاييكانو (التغيب عن الفترة التحضيرية قبل الموسم) قلت إن الأمر غير مقبول، عندما يتكرر الأمر مرة أخرى لا بد أن يكون هناك رد فعل”.

'The second time has consequences.' 🚫

Erik ten Hag gives the latest after enforcing disciplinary action against Cristiano Ronaldo 🚨pic.twitter.com/h9tdcrPBRU

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 21, 2022