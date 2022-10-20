نفيسة شمس تنظم فعالية بعنوان “أكتوبر الوردي” لرفع مستوى الوعي بسرطان الثدي

جدة – البلاد

نظمت شركة نفيسة شمس فعالية بعنوان “أكتوبر الوردي”، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي. وقد اشتملت الفعالية على مشاركة مميزة لـ 300 متعافية من سرطان الثدي بحضور أقاربهن، بالإضافة إلى أن الفعالية كانت متاحة لعامة الحضور من مختلف أفراد المجتمع.

وأقيمت الفعالية في مسرح نفيسة شمس في جدة مساء 19 أكتوبر، بحضور مجموعة من المتخصصين في مجال برامج الصحة والتعافي. كما اشتمل الحدث على أنشطة تعليمية وترفيهية متنوعة كان هدفها الرئيسي رفع مستوى الوعي والمعرفة بطبيعة المرض. وكان ضمن الدكتور برهان فاخرجي، الرئيس التنفيذي ومؤسس مركز iGene لأبحاث السرطان، حيث سلط الضوء على التقنيات المختلفة للتشخيص الذاتي في المنزل، وهي خطوة أولى حاسمة في تحديد المرض وطلب المشورة الطبية.

وتعليقاً على هذه الفعالية، قالت الدكتورة مي طيبة، المدير التنفيذي لشركة نفيسة شمس وعضو مجلس أمناء مجتمع جميل السعودية: “نولي اهتماماً كبيراً في تعزيز الصحة المجتمعية فهي تأتي في صميم عملنا في مجتمع جميل السعودية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نتعاون مع مختلف الجهات والبرامج ذات الصلة. ونتطلع أكثر إلى توسيع مشاركاتنا وحضورنا في الفعاليات التي تركز على الصحة المجتمعية وإطلاق المبادرات التي يستفيد منها الجميع في المملكة العربية السعودية وفق رؤية المملكة 2030 .”

الجدير بالذكر أن الفعالية تضمنت أيضا جلسة تمارين حركية للتعامل مع المشاعر ولتحسين التشافي قدمتها مدربة الحركة التأملية الآء القعيطي، وجلسة يوغا تمارين الضحك مع المدربة أريج المدني.