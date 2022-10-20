(ساب) يحقق 3,483 مليون ريال سعودي أرباحاً صافية بنهاية الربع الثالث من عام 2022

جدة : البلاد

أعلنت السيدة لبنى سليمان العليان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني(ساب)، عن النتائج المالية للبنك مع نهاية الربع الثالث لعام 2022، والتي أظهرت استمراراً للنتائج الإيجابية المحققة في النصف الأول من هذا العام.

حقق بنك ساب أرباحاً صافية قدرها 3,483 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022م بعد الزكاة وضريبة الدخل، مقارنة بصافي ربح قدره 2,775 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من عام 2021م، بزيادة قدرها 26٪. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 19٪ إلى 6,966 مليون ريال سعودي. كما ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 19٪ إلى 5,117 مليون ريال سعودي، ويعزى الأداء القوي الى ارتفاع معدلات الفائدة في وقت سابق من العام، والمستمرة للوقت الحالي.

وارتفع صافي دخل الأتعاب والعمولات بنسبة 5٪ ليصل إلى 929 مليون ريال سعودي، كما ارتفع دخل صرف العملات بنسبة 32٪ ليصل إلى 567 مليون ريال سعودي. وحافظ البنك على مستويات منخفضة لمخصص خسائر الإئتمان، بالإضافة الى الاستمرار في ضبط إدارة المصروفات، وقد أدت جميع تلك العوامل إلى ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 11٪ والذي استمر في الارتفاع طوال عام 2022م.

وأضافت السيدة لبنى العليان أن حقوق المساهمين ظلت مستقرة عند 53 مليار ريال بإجمالي أصول بلغت 300 مليار ريال. وقد بلغت محفظة التمويل للبنك 189 مليار ريال سعودي، بزيادة بنسبة 4٪ خلال الربع الثالث، وبنسبة 9٪ منذ بداية العام. وارتفعت ودائع العملاء الى 203 مليار ريال سعودي، تماشياً مع الإقراض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنسبة نمو 9٪. مؤكدة على نمو التمويل لدى البنك خلال الربع الحالي بنسبة 4٪ في قطاعي الشركات والأفراد. كما نوهت على قوة القطاع المصرفي السعودي بأكمله، والذي يستمر في الأداء الإيجابي مقارنة بالأسواق الأخرى.

هذا، وقد أعلن بنك ساب عن استراتيجيته للممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في وقت سابق من شهر سبتمبر، حيث يطمح ساب لتحقيق الريادة في تطوير المنتجات، وتخصيص التمويل للأعمال الخضراء والمستدامة، والعمل التكاملي لتطوير وتوحيد تصنيف الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات عبر القطاع المالي، وتثقيف المجتمع بشكل عام حول هذا المجال . كما حصل ساب على جائزة “أفضل بنك للتمويل المستدام في المملكة” الصادرة عن مجلة جلوبال فاينانس لعام 2022م في وقت سابق من هذا الربع.

وأخيرا شكرت السيدة لبنى العليان عملاء ساب على دعمهم المستمر وموظفيه وإدارته وأعضاء مجلس الإدارة على الدعم المستمر لتحقيق أهداف البنك لمرحلة ما بعد الاندماج. وجددت الشكر للبنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى على توجيهاتهم المستمرة.