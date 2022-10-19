راديسون الرياض المطار .. مكانك المثالي للإقامة في عاصمة السعودية

يمتاز الفندق بموقعه الفريد وخدماته المتعددة

إذا كانت وجهتك القادمة في السفر هي عاصمة المملكة العربية السعودية، ولا زلت تبحث عن أفضل مكان للإقامة، وعقد الاجتماعات، فإن “فندق راديسون الرياض المطار” هو الحل الأمثل لك، حيث يضم ميزات عديدة.

471 غرفة في انتظارك

تأكد تمامًا قبل أن تبحر في هذه السطور أن إقامتك في فندق “راديسون الرياض المطار” لن تنساها إطلاقا، حيث يضم الفندق قرابة الـ 471 غرفة تتميز بوسعها، إضافة إلى فيلات وأجنحة عائلية، وأجنحة دوبلكس، ما يعني أن طلبك أيا كان سيكون متاحًا في الفندق الأفضل تقييما من زوار الرياض.

لا تقلق بشأن الأمتعة

عند وصولك إلى المطار، وحرصا من الفندق على توفير كافة سبل الراحة لك، فستكون هناك عربات بانتظارك، لحمل أمتعتك، ونقلها إلى غرفتك المفضلة، بمجرد الطلب، نفس الأمر سيكون عند المغادرة.

خصوصية الرياضة

مع الوصول إلى الفندق وأخذ قسط من الراحة، فأنت على موعد مع ممارسة التمارين الرياضية في أفضل مركز للياقة البدنية، حيث يقدم خدمات منفصلة للرجال والنساء، لتوفير أكبر قدر من الخصوصية للزوار.

خذ قسطا من الراحة

اهتماما من إدارة الفندق بصحتك، فيمكنك أن تذهب إلى السبا، الذي من خلاله ستخرج لديك شعورا غير مسبوق بالاسترخاء والراحة، وهو ما أكده الزوار في تقييمهم للفندق عبر الإنترنت.

سباحة بلا حدود

أما إذا كنت تفضل السباحة، أو أحدًا من أفراد أسرتك، فلديك في فندق راديسون الرياض 3 حمامات للسباحة في الهواء الطلق، ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضا أن تمارس هوايتك المفضلة في حمامي السباحة الداخليين في الفندق.

وجبتك المفضلة هنا

بلا شك لم يغفل الفندق الأفضل في العاصمة السعودية “وجبتك المفضلة” والتي يمكن أن تتناولها في مطعم Lune، على مدار الساعة، وتأكد تمامًا أنها ستناسب ذوقك.

بعد الطعام لابد من مشروب “ساخن ـ بارد”، ويمكنك أن تحتسي مشروبك المفضل من مقهى “كازبا الذي يأخذ طابعا غير تقليدي.

إلى ذلك فإن فندق “فندق راديسون الرياض المطار” يوفر لك أغلب الخدمات، وعلى رأسها الطعام وأنت في غرفتك، دون الحاجة في الذهاب إلى المطعم، عبر خدمة “غرف” والمتاحة طوال 24 ساعة.

موقع مميز

مع ذلك فإن الفندق يحظى بقربه الشديد من المعالم الهامة في العاصمة السعودية، ما يمكنك وأسرتك من أخذ جولة ترفيهية مميزة، وأيضا التسوق لشراء الهدايا التذكارية، ومتطلبات الأسرة من أشهر المولات التجارية العالمية.

هل تخطط لعقد اجتماع؟

“فندق راديسون الرياض” هو مكانك المثالي لعقد اجتماع مع أكبر المسؤولين، لاسيما وأنه يقع بالقرب من مطار الرياض الدولي، وتتميز قاعات المؤتمرات بأنها تقع على 1.800 متر مربع، ما يعيطك الراحة في دعوة أكبر عدد.

أما إذا كنت تخطط لإلقاء محاضرة، فالقاعات جاهزة على أعلى مستوى، ومجهزة بأحدث التقنيات، وتتسع الواحدة منها لـ 250 شخصا.