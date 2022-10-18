عروض الوايت فرايداي 2022 واهم المتاجر وكيف تتجهز لأقصى استفادة منها

الرياض – البلاد

خصومات موقع رد تاغ و موقع سيفي على كل قطعة ترغبين الحصول عليها والاستمتاع بأفضل وسيلة للتسوق وشراء مختلف الملابس التي تحتاجين إليها أنتِ وفتاتك الآن كلها بين يديك، إضافة إلى أن الخصومات التي توفرها تلك المواقع تشمل أرقى الماركات التجارية التي يفضلها الجميع أي أنك تجمع بين الجودة والحداثة وبين السعر المناسب لك.

ما هي أبرز خصومات رد تاغ للنساء اثناء عروضات الجمعة البيضاء 2022 ؟

يهتم الكثير من العملاء بمتابعة خصومات و عروض المتاجر ولعل من اكثر الأشياء التي يتهاتف على متابعتها و امتلاكها هى اكواد خصم تلك الأسواق وبذكر تلك المواقع فيعد موقع الكوبون الذهبي الذي يقديم أكبر قدر من خصومات موقع رد تاغ و موقع سيفي على الملابس النسائية، ذلك من خلال استخدام كود خصم رد تاغ على أيًا من الملابس النسائية المتنوعة والتي من بينها:

يمكنك الحصول على فستان بتصميم ميدي مع نقشة الورود باللون البنفسجي بسعر 103 ريال سعودي بخصم 60%.

اطلبي كذلك بنطلون باللون الأخضر واسع للغاية مع تصميم مكشكش بسعر 66 ريال سعودي بخصم 60%.

بالإضافة إلى فرصة شراء فستان مع طبعة عصرية قصير نصف كم بسعر 79 ريال سعودي بخصم 65%.

اشتري وشاح بتصميم يدوي رائع مع طبعة حصان باللون البرتقالي بسعر 102 ريال سعودي بخصم 40%.

اقتني مايو قطعة واحدة مع فتحة امامية كبيرة متوفر باللون الأسود بسعر 103 ريال سعودي بخصم 60%.

متوفر أيضًا فستان سهرة باللون الأسود مصنوع من الجلد الصناعي بسعر 177 ريال سعودي بخصم 50%.

ما هي خصومات وعروض رد تاغ للبنات؟

أما عن السن المحير أو سن المراهقة يمكنك الآن شراء أفضل الملابس المناسبة فاليكي باقة من الملابس بأسعار مناسبة للغاية على النحو التالي:

يمكنك الحصول على فستان بتصميم ناعم مكشكش متوفر باللون الأبيض بسعر 134 ريال سعودي بخصم 75%.

اشتري بنطلون رياضي مناسب للفتيات في سن المراهقة باللون الأسود بسعر 48 ريال سعودي بخصم 50%.

أيضًا متاح فستان ناعم باللون الفيروزي بتصميم مخطط مع رسمة وردة بسعر 638 ريال سعودي بخصم 50%.

اشتري فستان ميني صول لامع بتصميم ساحر للغاية بسعر 794 ريال سعودي بخصم يصل إلى 55%.

كيف احصل على خصومات رد تاغ للأولاد ؟

كذلك إن كان لديك أولاد يمكنك الاستفادة من كود رد تاغ وتطبيقه للحصول على أكبر قدر من خصومات موقع رد تاغ التي لا حصر لها، حيث يمكنك شراء أفضل الملابس بالتصميمات العصرية والتي من بينها :

اشتري تي شيرت بتصميم مارفيل الرائع والألوان المختلفة بسعر 48 ريال سعودي بخصم 80%.

كما أنه متوفر هودي باللون الأسود مع طبعة أمامية باللون الأبيض بسعر 59 ريال سعودي بخصم 75%.

متاح أيضًا تي شيرت باللون الأبيض مع أكمام طويلة بسعر 37 ريال سعودي بخصم 50%.

كيف ازيد تخفيضات الملابس النسائية من سيفي في عروض الجمعة البيضاء 2022 ؟

الكثير من أنواع الملابس النسائية المخفضة مع خصومات موقع رد تاغ و موقع سيفي الذي يطرح الكثير من أقسام الملابس المتنوعة التي تناسب ذوقك، استخدمي دائمًا كود خصم سيفي للحصول على الملابس الآتية بسعر مميز:

ما هي تخفيضات سيفي على الفساتين؟

اشتري فستان طويل باللون الأبيض مع أزرار أمامية مع قصة قميص بسعر 75 ريال سعودي بخصم 70%.

اطلبي فستان ماكسي مخطط باللون الأبيض واللون البيج بدون أكمام بسعر 75 ريال سعودي بخصم 70%.

متوفر فستان بتصميم مختلف للغاية ماكسي متوفر بمزيج بين اللون الأخضر والأبيض بسعر 75 ريال سعودي بخصم 70%.

اشتري جمبسوت متوفر باللون البرتقالي مع رباط العنق وتصميم واسع للغاية بسعر 90 ريال سعودي بخصم 74%.

احصلي على فستان مصمم بالشكل المخطط بخطوط بيضاء والفستان باللون الأزرق بسعر 105 ريال سعودي بخصم 69%.

اشتري فستان غير متماثل في التصميم بين اللون الأسود والأبيض بسعر 105 ريال سعودي بخصم 68%.

كيفية شراء ملابس الخروج من سيفي بأقل الأسعار؟

اشتري كارديجان مميز للغاية متوفر باللون الكريمي مع حواف دائرية بسعر 75 ريال سعودي بخصم 61%.

اطلبي كارديجان مع حواف دائرية متاح باللون الوردي بسعر 75 ريال سعودي والحصول على خصم 61%.

اختاري سويت شيرت قصير مع أكمام طويلة متوفر باللون الأسود بسعر 90 ريال سعودي بخصم 63%.

متاح سويت شيرت طويل مع أكمام طويلة متوفر باللون الأحمر مع طبعة بسعر 105 ريال سعودي بخصم 68%.

اطلبي تنورة ضيقة قصيرة مع أزرار باللون الأسود متاحة بسعر 45 ريال سعودي مع خصم 69%.

كما أنه متاح بنطلون جينز مع تصميم ضيق متاح باللون الأزرق بسعر 45 ريال سعودي بخصم 45%.

طريقة تخفيض ملابس سيفي للبنات

الان متاح على المتجر خصومات هائلة وايضا نذكر بضرورة استخدام وسيلة الكوبونات لزيادتها و للحصول على خصومات المتاجر بشكل مميز ونخص بالذكر ملابس البنات في سن المراهقة والطفولة