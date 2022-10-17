الرياضة تنطلق 21 أكتوبر.. كرة السلة تدشن منافسات الألعاب السعودية

الرياض – هاني البشر

كشفت الألعاب السعودية عن انطلاق منافسات كرة السلة للرجال يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري في الصالة الخضراء في مجمع اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وذلك قبل أسبوع من انطلاق المنافسات رسمياً والمقررة يوم 27 أكتوبر الجاري، ويأتي هذا القرار نظراً لارتباط المنتخب السعودي لكرة السلة للرجال بارتباطات خارجية في الفترة المقبلة. وتشهد منافسات كرة السلة مشاركة 12 فريقا هم: النصر والهلال والاتحاد وأُحد والفتح والأهلي والصفا والعدالة والأنصار وأبها والوحدة وضبا، وستنطلق المباريات بمنافسات الدور الأول يوم 21 أكتوبر. على أن تقام تصفيات دور الثمانية يوم 23 أكتوبر، ومباراتا الدور نصف النهائي يوم 25 أكتوبر، على أن تقام مباراتا النهائي وتحديد المركز الثالث وتتويج الفائزين يوم 27 أكتوبر.

وأجريت ظهر اليوم الاثنين، قرعة منافسات كرة السلة، وتأهلت 4 فرق مباشرة للدور ربع النهائي وهي النصر والهلال والاتحاد وأُحد وذلك بناءً على ترتيبهم في جدول الدوري السعودي العام الماضي، فيما ستقام منافسات الدور الأول بنظام خروج المغلوب بين الفرق الثمانية الأخرى لتحديد الفرق المتأهلة لدور الثمانية. وفي دور الثمانية، سيلاقي الهلال الفائز من مباراة الصفا والفتح، وسيلاقي النصر الفائز من مباراة الوحدة وضبا، فيما أوقعت القرعة فريق الاتحاد في مواجهة الفائز بمباراة أبها والأنصار وأُحد في مواجهة الفائز بمباراة العدالة والأهلي. كما أجريت اليوم قرعة منافسات كرة السلة للسيدات التي ستقام منافساتها في صالة نادي الهلال ابتداءً من يوم 28 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة 8 أندية هي: الرياض وأبها والاتحاد والوحدة والهلال والنصر وجدة يونايتد والشعلة. وستقسم الفرق المشاركة على مجموعتين، حيث جاء فريقا الرياض وأبها على رأس كل مجموعة بناء على ترتيبهم في جدول الدوري.

وتضم المجموعة الأولى الرياض والشعلة والنصر وجدة يونايتد فيما تضم المجموعة الثانية أبها والوحدة والهلال والاتحاد، وستلعب الفرق في كل مجموعة 3 مباريات بنظام دوري من دور واحد، على أن يتأهل أول فريقين من كل مجموعة للدور نصف النهائي، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية.