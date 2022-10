رسميًا.. رييس جيمس خارج كأس العالم للإصابة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي خضوع لاعبه رييس جيمس (22 عامًا) لعملية جراحية في الركبة ما يعني غيابه عن المشاركة في كأس العالم 2022.

وقال تشيلسي في بيان رسمي نشره أمس: إن جيمس خضع لعملية جراحية في ركبته وستستغرق عملية التأهيل البدني نحو 8 أسابيع.

تنطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر المقبل، أي بعد 35 يومًا تقريبًا وهي مدة ليست كافية لرييس جيمس الذي قد يعود مع بداية العام الجديد 2023.

وأصيب جيمس في مباراة فريقه أمام ميلان الأسبوع الماضي في ملعب “سان سيرو” في إطار الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويعول مدرب المنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، على جيمس في مركز الظهير الأيمن في الفترة الأخيرة وقد منحه مقعدًا أساسيًا بأغلب المباريات.

وتركت إصابة جيمس المدرب ساوثغيت في مشكلة حقيقة، خاصة بعد إصابة الظهير الأيمن لليفربول ألكساندر أرنولد، وظهير أيمن مان سيتي كايل ووكر.

وتقلصت خيارات منتخب إنجلترا في مركز الظهير الأيمن بكأس العالم، إذ تشمل قائمة “الأسود الثلاثة” حاليًا كيران تريبر ظهير نادي نيوكاسل يونايتد فقط.

Get well soon, Reece! 💙 pic.twitter.com/jAYzCP5UOW

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 15, 2022