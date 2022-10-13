الرياضة رسميا.. الهولندي يوهان غوياكرز مدربا لأخضر السلة

الرياض- البلاد

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة السلة رسميا مع المدرب الهولندي يوهان غوياكرز لتدريب المنتخب السعودي الاول لكرة السلة وذلك لمدة عام قابل للتمديد. وقع العقد رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي مع المدرب يوهان غوياكرز في مدينة أمستردام في هولندا اليوم، وينتظر أن يباشر المدرب إشرافه على الأخضر خلال الأسبوع القادم قبل خوض الأخضر مبارياته في تصفيات كأس العالم أمام نظيره الهندي يوم ١٠ نوفمبر والمواجهة الثانية أمام نظيره الفلبيني يوم ١٣ نوفمبر في جدة. يذكر أن المدرب يوهان سبق له أن درب عدة أندية أوروبية آخرها نادي بالاكانيسترو فاريزي بالدوري الايطالي الأول، وقبلها ٨ سنوات مدربا لنادي جوتنجن وبامبرغ الألماني الذي يلعب بالدوري الألماني ، كما أشرف على تدريب المنتخب الهولندي تحت ١٨ سنة لمدة أربع سنوات. من جهته اوضح المدرب يوهان انه سيعمل على تطوير المنتخب السعودي وتعزيز إمكانية وصول الأخضر لنهائيات كأس العالم، وأنه سعيد بالإشراف على تدريب المنتخب، وسيعمل مع الجهاز الاداري للمنتخب على تحقيق تطلعات إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة في بناء منتخب قوي منافس بالمستقبل القريب.