جامعة الملك عبد العزيز الأولى عربيًا في تصنيف «التايمز»

جدة : البلاد

حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز 101 عالمياً في تصنيف “التايمز” للجامعات لعام 2023، محافظة على صدارتها العربية والمحلية بتحقيقها المركز الأول بين الجامعات العربية للعام السابع على التوالي.

وقفز تصنيف الجامعة 89 مرتبة في التصنيف مقارنة بالمركز 190 عالمياً عام 2022م، في ظل جھود الجامعة لتجويد العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع الجامعات السعودية، وبما يؤكد استمرارية الجامعة لريادتها الأكاديمية والبحثية والابتكارية.

ويعتمد تصنيف “التايمز” في تقييمه على خمسة معايير رئيسة، منها الأبحاث العلمية والبيئة التعليمية ودخل الجامعة والنظرة العلمية للجامعة، من خلال استقطاب الباحثين المتميزين والطلبة الدارسين الأجانب ومدى التعاون العلمي والمجتمعي بين الجامعة والمؤسسات الأخرى.

وبحسب التصنيف ذاته، فقد تقدمت جامعة الملك عبدالعزيز في مراكزها العالمية إلى أن حلّت بالمرتبة 101 عالمياً في التصنيف العالمي الصادر لعام 2023 ضمن أفضل 200 جامعة عالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مصعب بن فالح الحربي، أن تحقيق الجامعة لمراكز متقدمة عالمياً والأولى عربياً ومحلياً دلالة على محافظة الجامعة على مكتسباتها ومطابقة المعايير العالمية في العملية التعليمية، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتمادات الأكاديمية الدولية والمؤسسية لبرامجها التعليمية والبحثية.