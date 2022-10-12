طبيب مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يحصل على دبلوم الفيفا للطب الرياضي

جدة : البلاد

في إطار حرص مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الحثيثة على تأهيل كفاءاتها الطبية لمواكبة التطورات العلمية المستمرة في كافة التخصصات، حصل د. نوار الشواف طبيب جراحة العظام بمستشفى التخصصي على دبلوم الطب الرياضي، من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، FIFA Diploma in” Football Medicine”.

وقال د. الشواف أنه نال هذه الشهادة بعد أن أنهى مقررات دبلوم الطب الرياضي المعتمدة، وعددها ٤٢ مقرراً وبحثاً، شمل المعلومات الغذائية والصحية المتعلقة بلاعبي كرة القدم والفريق بشكل عام، إضافة إلى جميع المعلومات التي تخص تفادي الإصابات وتقييمها وطرق علاجها ومن ثم تأهيل المصابين، من الرياضيين الذين يمارسون الرياضة على سبيل الترفيه والهواية أوالمحترفون، مشيراً إلى أن الحصول على هذه الشهادة يؤهل لمرافقة الفرق في البطولات والأحداث الرياضية.

وعبر عن شكره وتقديره للمجموعة وإدارة المستشفى، على الدعم اللامحدود الذي قدمته، مضيفاً أن ذلك ليس غريباً عليها بالنظر إلى أنها طوال مسيرتها تعتبر التعليم والتدريب الطبي جزءا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، مضيفاً أن ذلك كان دافعاً كبيراً له، للحصول على هذه الشهادة القيمة في الطب الرياضي والاطلاع على أفضل وأحدث ممارسات الوقاية والتشخيص والعلاج سواء الجراحي أو غير الجراحي المترافق مع التأهيل والعلاج الطبيعي اللازم، وختم حديثه بالإشارة إلى أن الطب الرياضي يعد من فروع الطب الحديثة، التي ظهرت في القرن العشرين، كاستجابة لانتشار وتوسع الأنشطة الرياضية وتمارينها ومنافساتها، والاهتمام المتزايد من المجتمعات بشتى انواعها إذ لم تعد مجرد شغف وهواية فحسب وإنما علماً احترافاً و ألقاباً.

الجدير بالذكر أن مركز الطب الرياضي بمجموعة د.سليمان الحبيب واحدة من أهم العلامات البارزة في مجال الرعاية الصحية للرياضيين، حيث أصبحت المقصد الأول لنجوم الرياضة العربية والخليجية ، وذلك لتطبيقها المعايير المعتمدة دولياً في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية ووضع البرامج التأهيلية حتى العودة للملاعب، وتميز المركز في علاج تمزقات الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، ومناظير الركبة، وخلع الكتف المتكرر، وكذلك في التهابات المفاصل، وتمزق الكاحل، بالإضافة إلى إصابات العضلات الضامة،احتكاك وخشونة المفاصل.