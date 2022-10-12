“عِلم” تستعرض اسهاماتها الرقمية خلال “أسبوع جيتكس للتقنية 2022”

دبي – البلاد

تستعرض “عِلم”، الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية، أبرز حلولها الذكية وخدماتها المبتكرة المتوائمة مع الاحتياجات في الأسواق العالمية، وذلك خلال مشاركتها الحالية في فعاليات “أسبوع جيتكس للتقنية 2022″، المعرض الأكبر للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، والذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 14 من شهر أكتوبر الجاري.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة على صعيد الخدمات الحكومية الرقمية، والحلول الاستشارية في مجال التحول الرقمي المساهمة في تحسين جودة الحياة، والخدمات الرقمية الجاهزة والمتاحة للاشتراك المباشر في العديد من المجالات وفق احتياجات الدول المختلفة، بما يخدم شريحة كبيرة من المجتمعات عبر واجهة استخدام أكثر سهولة وسلاسة، مع إمكانية الوصول في أي وقت ومن أي مكان؛ وكذلك الحلول الرقمية المتكاملة التي يتم تنفيذها للمشاريع الكبرى والمعقدة، مع أنظمة تقدم الخدمات أساسية والفرعية بتقنية عالية تستوفي المعايير العالمية مما يسهل عمليات التحول الرقمي. وتسلط الشركة أيضاً الضوء على خدمات الإسناد والتشغيل لمراكز الأعمال التابعة للقطاعات الحكومية المعنية، والخدمات التي تلبي أعلى المستويات التنظيمية، فضلاً عن توفير وتدريب الكفاءات المتخصصة، ومتابعة الأداء وقياس المخرجات.

وضمن قطاع الحج والعمرة، تعرض “عِلم” خدمات الإسناد والتشغيل لمراكز عمليات مدعومة بأنظمة إلكترونية تساعد على إدارة جميع العمليات في منظومة الحج والعمرة؛ وحلول استشارية بخبرات عالمية تتوافق مع كل مرحلة من مراحل التحول الرقمي لجميع القطاعات المرتبطة بالحج والعمرة داخلياً وخارجياً، وتوفير احتياجاتها الآنية والمستقبلية؛ ومنصات سحابية يمكن من خلالها تقديم حزم من الخدمات التي تدعم قطاع الحج والعمرة، وتعطي الجهات التشريعية والتنظيمية الأدوات اللازمة لضبط الأعمال والرقابة ومتابعة الأداء. كما توفر الشركة خدمات الدعم بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، كالبطاقات الذكية والسوار الإلكتروني وغيرها، للارتقاء بكفاءة الحلول التنظيمية، ومتابعة ومراقبة وتسهيل رحلة الحاج ومعالجة حالات الطوارئ.

أما في المجال الصحي، فتستعرض شركة “عِلم” مجموعة من الحلول المبتكرة، بما في ذلك الحلول الرقمية المتكاملة وأنظمة تقديم الخدمات الأساسية والفرعية بتقنية عالية متوافقة مع المعايير العالمية للأجهزة الطبية، لتطوير جميع المعاملات التي تتم في المنشآت الصحية بشكل يومي؛ بالإضافة إلى منصات حوسبة سحابية يمكن من خلالها توحيد الملفات الصحية للمريض، ومتابعة تاريخه الصحي والعلاجي، وتوثيق جميع الفحوصات والتقارير الطبية، عبر واجهة سهلة الاستخدام ومتاحة للوصول بلا قيود مكانية أو زمانية. كما تستعرض الشركة مجموعة من التقنيات التي تمكّن القطاع الصحي من تقديم الرعاية الصحية عن بعد بتقنية إنترنت الأشياء، تمكّن مقدّمي الرعاية من متابعة الحالة الصحية لمرضاهم دون الحاجة للتوجُّه إلى المستشفيات، والانتظار لتلقي العلاج، بالإضافة إلى خدمات الإسناد والتشغيل للمراكز الصحية.

وعلى صعيد القطاع البلدي والرقمنة، تقدم محفظة “عِلم” حلول التفتيش الميدانية الدائمة والموسمية المزودة بأحدث التقنيات، لضمان مستويات عالية من جودة التنفيذ والامتثال للأنظمة؛ بالإضافة إلى الحلول التقنية والفنية لإدارة الحشود البشرية والتحكم في مساراتها في المناطق والمساحات المفتوحة لتعزيز الامتثال للأنظمة؛ والحلول التشغيلية والتقنية لجمع ورصد البيانات من مصادر متعددة وإعادة تحليلها لتقديم معلومات ذات قيمة نوعية؛ وخدمات إسناد الأعمال بما يرفع من كفاءة العمليات، من الإدارة والتشغيل الكلي للخدمات، أو الدعم الجزئي لها في مجالات محددة، والتدرج بها نحو التحول الرقمي وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية؛ بالإضافة إلى التقنيات الحديثة والابتكار في تنفيذ وتقديم حلول الرقابة والتفتيش، كتقنية الذكاء الصناعي بتحليل بيانات المنصات، والمسح بالطائرات المسيرة، والرصد بالسيارة الذكية، وأجهزة الإغلاق الذكي وكاميرات المراقبة الحية، فضلاً عن المنصات الرقمية التي تربط القطاع الحكومي والخاص لتقديم جودة عالية من البيانات والأعمال في الأنشطة البلدية وفق آلية لحماية البيانات والخصوصية للجهات العامة والمستثمرين في القطاع.

وتأتي مشاركة شركة “عِلم” المستمرة في هذا الحدث الهام في إطار رؤيتها المتمحورة حول تعزيز حضورها المحلي والإقليمي، ومشاركة تجربتها الرائدة ونشر خدماتها المبتكرة وحلولها الرقمية على نطاقٍ أوسع، وتبادل الخبرات مع نخبة شركات ومؤسسات التكنولوجيا والرقمنة على صعيد المنطقة والعالم.