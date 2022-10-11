كاسبرسكي و”سنتيرم” توقعان مذكرة تفاهم تمهّد للتعاون في ابتكار منتجات تتمتع بالمناعة الرقمية

جدة : البلاد

وقّعت كلّ من كاسبرسكي، الشركة العالمية الرائدة في حلول الأمن الرقمي، و”سنتيرم”، المزود العالمي الرائد لمنتجات الحاسوب منخفضة الأداء والحواسيب الصغيرة والأجهزة المالية الذكية وبرمجيات الإدارة، مذكرة تفاهم تجسّد هدفهما المشترك المتمثل في التعاون لابتكار منتجات تقنية تتمتع بالمناعة الرقمية ومبنية على نظام التشغيل الأمني KasperskyOS ومنصات أجهزة “سينتيرم”. وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات جيتكس غلوبال 2022 المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعتزم كاسبرسكي وسنتيرم، بموجب مذكرة التفاهم، تحديد احتياجات الأسواق من الأجهزة المتمتعة بالمناعة الرقمية، وإيجاد السبل لتلبية هذه الاحتياجات في مشهد السوق العالمية. وستنتهز الشركتان فرصة المشاركة في جيتكس لعرض النتائج الإيجابية لمساعيهما المشتركة أمام ممثلي المؤسسات والحكومات والمجتمع الأكاديمي لرفع الوعي وتلبية الطلب على الحلول التي تتمتع بالمناعة الرقمية.

وتتيح كاسبرسكي ضمن هذا التعاون، نظام التشغيل KasperskyOS ومنتجاتها وحلولها القائمة على المناعة الرقمية، فما ستقدّم سنتيرم لعملاء الحواسيب والأجهزة اللوحية منخفضة الأداء وغيرها من منتجات المستخدمين. وسيحظى الطرفان بفرصة المشاركة في أنشطة تسويقية مشتركة بوصفهما شريكين استراتيجيين.

وبهذه المناسبة، قال يوجين كاسبرسكي الرئيس التنفيذي لكاسبرسكي، إن شركته شهدت على مدى السنوات القليلة الماضية زيادة في الحاجة إلى العمل عن بُعد في جميع أنحاء العالم، مصحوبة بسوق متنامية لحلول الحماية، من أجل ضمان عمل المؤسسات في بيئات آمنة. وأضاف: “نحرص على تطوير هذه المنتجات والحلول بالاستناد على نظام التشغيل KasperskyOS، وتتضمّن هذه الحلول الحلّ Kaspersky Secure Remote Workspace المشتمل على الجهاز Kaspersky Thin Client، أول جهاز منخفض الأداء في العالم يتمتع بالمناعة الرقمية، من دون أن يتطلب أدوات إضافية للحماية من الفيروسات”.

وأعرب يوجين كاسبرسكي عن إيمانه بأن هذا المنتج سوف يحظى بإمكانات واعدة للتصدير، مشيرًا إلى أن “شراكتنا مع سنتيرم تعزز هذا الاعتقاد”. كما أعرب عن أمله بتنفيذ مشاريع ناجحة مشتركة من خلال هذه الشراكة بهدف حماية أجهزة المستخدمين، كاشفًا عن نيّة الشركتين اتخاذ مزيد من الخطوات المشتركة في مجال المناعة الرقمية في المستقبل.

من جانبه، قال جنغ شو مدير إدارة العمليات الدولية لدى سنتيرم، إن كاسبرسكي وسنتيرم سوف تتعاونان لتعزيز شراكتهما وتسهيل حصول عملائهما على أكثر الحلول المتكاملة والموثوقة والآمنة للوفاء بمتطلبات الحوسبة الراهنة المتسمة بالتحدّيات. وأضاف: “نرى أن إبرام مذكرة التفاهم هذه بين الجانبين خطوة مهمة نحو تقديم حل للأمن الرقمي مصمّم خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا”.

وتمتدّ الاتفاقية المبرمة بين الشركتين لثلاث سنوات قابلة للتمديد. ويمكن الحصول على معلومات أوفى عن إتجاه كاسبرسكي للمناعة الرقمية.