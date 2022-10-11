شاهد.. مانشستر سيتي يسقط في فخ كوبنهاغن

سقط مانشستر سيتي الإنجليزي في فخ التعادل 0-0 سهرة اليوم الثلاثاء أمام كوبنهاغن الدنماركي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ولعب “المواطنون” بـ10 لاعبين بداية من الدقيقة 30 إثر طرد الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز لمواطنه ومدافع مانشستر سيتي الأيسر، سيرخيو غوميز.

وأهدر مانشستر سيتي ركلة جزاء عبر الجزائري رياض محرز بالدقيقة 25، فيما ألغت تقنية “VAR” هدفًا لرودري نتيجة لمسة يد على محرز قبل الهدف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا، في حين أن كوبنهاغن حصل على النقطة الثانية.

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة ليفربول يوم الأحد المقبل في مباراة نارية ضمن الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.