البنك الأهلي السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة التراث للتعاون في المجال الحرفي

جدة – البلاد

وقع البنك الأهلي السعودي مذكرة تفاهم مع هيئة التراث اليوم الإثنين؛ للتعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة في عددٍ من مجالات القطاع الحرفي في المملكة، وجرت مراسم التوقيع في مدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش ورئيس المسؤولية المجتمعية الأستاذة بسمة بنت عبدالعزيز الجوهري ، وتضمنت المذكرة تعاون الطرفين في مجال التدريب الحرفي عبر تقديم حزمة من الخدمات والبرامج التدريبية والتأهيلية المطورة في مجال الحرف والصناعات اليدوية؛ لرفع مستوى جودة الإنتاج الحرفي في المملكة، كذلك إيجاد قنوات جديدة ومنافذ بيع مبتكرة وفتح فرص تسويقية متنوعة لعرض وتسويق المنتجات الوطنية ودعم المشاريع المحلية بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة سواء على مستوى المملكة أو خارجها، أيضاً بتبادل المعلومات والدراسات والاستشارات في جميع المجالات المرتبطة بالحرف والصناعات اليدوية وتطوير التعاون التقني والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في مجال الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ، وتأتي هذه المذكرة إيماناً من البنك الأهلي السعودي بدورة وواجبه الإنساني تجاه تمكين المجتمع واستشعاره بمسؤوليته المجتمعية ضمن برنامج الأهلي للإنتاج الحرفي والذي يندرج تحت برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية أهالينا، الذي يركز على أهمية الحفاظ على الإرث الثقافي وتنمية الحرف والصناعات التقليدية ودعم المواهب السعودية وتطوير القدرات الوطنية وتفعيل طاقاتهم واستثمارها وتأهيلهم لسوق العمل في مجالات الفنون التقليدية.