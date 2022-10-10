مهاجم نادي الوشم يخضع لعملية جراحية ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب

البلاد : متابعات

أجرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوشم بشقراء عبدالله بدر محبوب عملية جراحية ناجحة لتثبيت كسر متفتت في عظم الترقوة، على يد فريق طبي متخصص برئاسة الأستاذ الدكتور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام والمفاصل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبية بالعليا.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في عظمة الترقوة اليمنى، في مباراة فريقه ضد نظيره الروضة، ضمن استحقاقات دوري الدرجة الثانية، وعانى بعد ذلك من الآلام وتورم في الكتف ومحيطه، بالإضافة إلى التصلب وعدم القدرة على تحريك اليد، وقد بينت صور الأشعة وجود كسر متفتت في عظمة الترقوة.

وقال د. فوزي الجاسر أن اللاعب خضع لعملية تثبيت صعبة، وذلك لأن الكسر كان متفتتاً، وقد تم تثبيته بالبراغي والشرائح المعدنية، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، وقد أكدت الأشعة التقييمية التي خضع لها بعد العملية ذلك، كما أن حالته الصحية تحسنت باضطراد، ووضع على مثبت الكتف وغادر المستشفى إلى منزله، وسيعود بإذن الله إلى ممارسة نشاطه بعد نحو 6 أسابيع من العملية.

من جانبه قدم الكابتن عبدالله شكره وتقديره للأستاذ الدكتور فوزي الجاسر وفريقه الطبي على اهتمامهم بحالته، وكذلك مجلس إدارة نادي الشم بشقراء، وأشاد بمستوى خدمات الرعاية الصحية المتطورة التي يقدمها مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا.