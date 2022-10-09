“البلدية والإسكان” تستعرض خرائط U Maps في معرض ريستاتكس جدة العقاري

الرياض : البلاد

تستعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منصة خرائط U Maps كإحدى المنتجات المُبتكرة ضمن مشاركتها في معرض “ريستاتكس جدة العقاري” المزمع انطلاقه غداً في محافظة جدة الذي يستمر لمدة 4 أيام، إذ تُلبي المنصة المبتكرة حاجة المستثمر والمطور العقاري بالإضافة لراغبي التملك.

وتشتمل منصة U Maps على جميع تفاصيل الخرائط الجيومكانية والطبقات الرئيسة، بما فيها المناطق الإدارية والأحياء والشوارع وقطع الأراضي والمباني ومعلوماتها وتصنيفاتها، وتراعي المنصة أبرز معالم التنمية في مناطق المملكة، وتُشكل بنية تحتية لجميع الخدمات المقدمة من الوزارة لشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لكونها تضم قاعدة بيانات جيومكانية موحدة وشاملة ومعيارية للمملكة.

وتعكس المنصة حجم الجهود التي تبذلها الأمانات والبلديات في سبيل تطوير منظومة الأعمال، خصوصاً ما يتعلق بالتخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري وأعمال إدارة وتشغيل المدن، إضافة إلى إدارة المشاريع المكانية وأعمال الصيانة والرقابة والمساهمة في الرفع من مستوى الامتثال.

وتخدم الخرائط الجيومكانية إدارة منظومة الأراضي والعقارات وترفع من مستوى الشفافية فيها وتدعم عمليات إدارة التراخيص، وتوفر المنصة خدمات تفاعلية سواءً مع المستخدمين أو مع مختلف المنصات المرتبطة بها، ما يؤدي للوصول إلى المزيد من البيانات اللحظية، والاستفادة من تحديثات البيانات في جميع الخدمات، إضافة لتقييم موقع معين مع إمكانية إضافة تعليق أو خاصية مشاركة موقع.

ومنصّة U Maps من أحدث الخدمات الجديدة التي أتاحتها الوزارة في مجال التقنية، لتنضم إلى أكثر من 200 خدمة تقنية مقدمة للمُستفيدين.