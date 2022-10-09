مهرجان القهوة السعودية يرسو في جدة

جدة ـ البلاد

وثق زوار مهرجان القهوة السعودية في محطته الثانية بجدة؛ رحلتهم الثقافية بين نفحات المشروب العربي الأصيل ذي الجذور التاريخية العريقة؛ وذلك عبر أجهزتهم وكاميراتهم الخاصة؛ بالتقاط الصور المعبرة في أقسام وأجنحة المهرجان المختلفة. واستوقفت الزوار تذوق القهوة السعودية الأصيلة وطرق تحضيرها؛ وفقاً لكل منطقة ومدينة من مدن المملكة؛ وسط تقديم ألوان من العروض الشعبية المختلفة. يذكر أن مهرجان القهوة السعودية الذي تنظمه هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ يهدف لنشر تاريخ القهوة السعودية وكيفية زراعتها، والتعريف بأدواتها وطرق تحضيرها وتقديمها، إلى جانب إبرازها وتوريثها إلى الأجيال الحالية، تعميقاً لهذا المخزون الحضاري الثقافي في نفوسهم.

كما استقطب مهرجان القهوة السعودية في محطته الثانية بجدة مرتاديه؛ مستهدفاً نشر تاريخ القهوة السعودية وكيفية زراعتها، وأدواتها وطرق تحضيرها وتقديمها، وإبرازها وتوريثها إلى الأجيال؛ وذلك تحت مظلة مبادرة “عام القهوة السعودية”؛ والذي تنظمه هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة الثقافة متضمناً أنشطة تجسد الرحلة الثقافية التي تعكس الدلالات الحضارية المرتبطة بعنصر القهوة السعودية ومدى ارتباطه بهوية المجتمع السعودي.

ويأتي في محطته الثانية بجدة خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الحالي في سوبر دوم؛ بعد انطلاقته في محطته الأولى بالرياض خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر؛ في مركز ذي أرينا للمعارض والفعاليات؛ لينتقل عقبها إلى الظهران في “الظهران إكسبو” خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر. ويوثق المهرجان الذي يأتي بدعمٍ برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030″؛ من خلال القهوة السعودية علاقتها الوثيقة بالتاريخ الثقافي للمملكة عبر تاريخٍ حافل بالعادات والتقاليد وقيم الكرم والضيافة، والمعبرة عن عراقة المجتمع السعودية وأصالته على مر الأزمنة؛ مما جعل منها رمزاً باقياً لهذه العادات والتقاليد العريقة.