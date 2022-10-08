شاهد.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون 4-0

دك مانشستر سيتي شباك ساوثهامبتون بأربعة أهداف نظيفة 4-0 السبت ضمن مباريات المرحلة الـ10 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب “الاتحاد” معقل مانشستر سيتي أمام نحو 50 ألف مشجّع في المدرجات، وبصافرة الحكم الإنجليزي المحلي أندي مادلي.

أهداف مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون بدأها الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو في الدقيقة 20 إثر مجهود فردي، بعد تمريرة من زميله فيل فودين.

أضاف “السكاي بلوز” الهدف الثاني عن طريق فيل فودين في الدقيقة 32، وسجّل الجزائري رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة 49 إثر تمريرة من رودري.

أهداف مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون توالت في الدقيقة 65 عبر النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجّل الرابع في المباراة، والهدف رقم 15 هذا الموسم.

واستعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من أرسنال -مؤقتًا- بعد أن أوصل رصيده إلى 23 نقطة مقابل 21 نقطة للفريق اللندني الأحمر.

شاهد أهداف مانشستر سيتي وساوثهامبتون 4-0