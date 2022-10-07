ميسي: كأس العالم قطر 2022 الأخير في مسيرتي!

قال قائد منتخب الأرجنتين ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي (35 عامًا): إن كأس العالم قطر 2022 سيكون آخر نسخة مونديالية يخوضها.

وخص ميسي شبكة “Star+” بتصريحات حصرية قبل المشاركة في كأس العالم قطر 2022 الذي ينطلق في الـ20 من نوفمبر ويستمر إلى 18 ديسمبر.

وأجب ميسي قائلًا عند سؤاله عن احتمالية لعب المزيد من نسخ المونديال في المستقبل: “أعتقد أن كأس العالم 2022 هو الأخير، متأكد من هذا”.

وعن منافسة منتخب الأرجنتين على اللقب، أوضح: “الأرجنتين دائمًا مرشحة بسبب تاريخها الحافل، لكننا لسنا المفضلين للقب، هناك فرق أفضل منا”.

كان أفضل إنجاز لميسي على مستوى بطولات كأس العالم هو الوصول إلى نهائي نسخة 2014 في البرازيل والخسارة في النهائي أمام ألمانيا 0-1.

عن هذا الأمر يقول أفضل لاعب في العالم 7 مرات: “أرى أن منتخب الأرجنتين الحالي لديه سمات مشتركة مع منتخب 2014، لا أطيق الانتظار للعب”.

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ميسي هو الهدّاف التاريخي لمنتخب الأرجنتين بواقع 90 هدفًا من 164 مباراة في كل الاستحقاقات، كما تمكّن “البرغوث” من تقديم 51 تمريرة حاسمة.

ولعب ميسي أول كأس عالم مع الأرجنتين في ألمانيا 2006، ثم شارك في كل النسخ التالية 2010 و2014 و2018 والآن يستعد للمونديال الخامس.

وفي 2021 حصد ميسي أول لقب مع منتخب الأرجنتين في مسيرته عندما فاز بكأس كوبا أميركا، بعد أن خسر 4 نهائيات كبرى مع “الألبي سيلستي”.

شاهد: ميسي يحصد كأس كوبا أميركا