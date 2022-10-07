تعليق دعوى بشأن استحواذ ماسك على تويتر

البلاد : د ب أ

علقت القاضية الأمريكية كاثلن ماكورميك الدعوى المتعلقة بتخلي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن صفقة استحواذ على شركة التواصل الاجتماعي تويتر أمس الخميس.

وأمرت ماكورميك بتعليق المحاكمة، والتي كان من المقرر نظرها يوم 17 أكتوبر الحالي، لبعض الوقت. غير أنها وضعت شرطا صارما، مفاده إذا لم يستكمل ماسك صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار بحلول 28 أكتوبر، يجب على أطراف النزاع الاستعداد لمحاكمة جديدة في نوفمبر المقبل.

وكان ماسك اقترح مبدئيا شراء الشركة قبل أن يتراجع في أبريل الماضي، قائلا إن تويتر قدمت مزاعم كاذبة بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصتها.

وأقامت تويتر دعوى ضد ماسك لإجباره على المضي في الصفقة. وكان مقررا عقد محاكمة تستمر خمسة أيام في ديلاوير.

وفي تحول غير متوقع، أكد ماسك عرضه الأول لشراء تويتر يوم الثلاثاء.