النصر يدك شباك أبها بثلاثية

جدة- البلاد

نجح فريق النصر في التغلب مضيفه فريق أبها بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في أبها، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري “روشن” السعودي.

تقدم لويس غوستافو للنصر في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف سلطان الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل أيمن يحيى الهدف الثالث للنصرمن قذيفة صاروخية.

ليرفع النصر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الهلال، فيما تجمد رصيد أبها عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

‌🎥 هدف النصر الثاني

⚽️ سلطان الغنام

#️⃣ #أبها_النصر pic.twitter.com/zEoOd8VX1X — دوري روشن السعودي (@SPL) October 7, 2022

وسيستضيف النصر فريق العدالة في الجولة السابعة المقبلة، أما أبها فسيكون عليه خوض اختبار صعب خارج ملعبه في مواجهة التعاون، ثاني الترتيب، المتأخر بأربع نقاط عن الشباب المتصدر برصيد 18 نقطة.