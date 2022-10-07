الرياضة

النصر يدك شباك أبها بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       7 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
نجح فريق النصر في التغلب مضيفه فريق أبها بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في أبها، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري “روشن” السعودي.

تقدم لويس غوستافو للنصر في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف سلطان الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 49.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل أيمن يحيى الهدف الثالث للنصرمن قذيفة صاروخية.

ليرفع النصر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الهلال، فيما تجمد رصيد أبها عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

وسيستضيف النصر فريق العدالة في الجولة السابعة المقبلة، أما أبها فسيكون عليه خوض اختبار صعب خارج ملعبه في مواجهة التعاون، ثاني الترتيب، المتأخر بأربع نقاط عن الشباب المتصدر برصيد 18 نقطة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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