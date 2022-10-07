اتحاد البلياردو والسنوكر يدشن 5 أكاديميات تدريبية

الرياض- محمد الجليحي
دشن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر 5 أكاديميات رياضية، تهدف إلى تعليم اللاعبين واللاعبات للعبتي البلياردو والسنوكر من خلال تقديم برامج تدريبية تزودهم بالقوانين والمهارات والمعرفة المطلوبة لممارسة هاتين اللعبتين بالشكل المطلوب والصحيح.
وجاء تدشين أولى الأكاديميات بمدينة حائل على صالة نادي قفار وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر د. ناصر الشمري ورئيس نادي قفار أ. صالح البديعة، ويتولى الإشراف الفني المدرب الوطني منصور الجوهر، بحضور ٦ لاعبات و١٣ لاعبا من فئة الأشبال والبراعم.
وتم بمدينة الرياض تدشين الأكاديمية الثانية، بحضور المديرة التنفيذية للاتحاد أ. لميس المشاري ومدرب المنتخب منصور الخنفري، في مقر تدريبات نادي الفرع ويتولى الإشراف الفني المدرب سرحان القباني.
وفي مدينة جدة، تم تدشين الأكاديمية الثالثة على صالة لي ديموند بإشراف المدرب الوطني صالح ناظرة، وفي مدينة مكة تم تدشين الأكاديمية الرابعة على صالة سلام ويتولى الإشراف الفني المدرب رضوان الشريف.
وتم تدشين الأكاديمية الخامسة على صالة نادي القادسية بمحافظة الخبر، ويتولى الإشراف الفني مدرب المنتخب أحمد العنزي.
وكشف رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري عن وجود شراكة مستقبلية بين الاتحاد وأكاديمية مهد الرياضية تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب في الفئات السنية في لعبتي البلياردو والسنوكر، مؤكدًا أن تدشين 5 أكاديميات خطوة يسعى من خلالها الاتحاد إلى تحقيق عدة نقاط هامة، تتمثل في التطوير والانتشار والاكتشاف للمواهب في لعبتي البلياردو والسنوكر وقال: “نعمل على إيجاد شراكة مستقبلية مع أكاديمية مهد الرياضية التي تهتم بالمواهب في جميع الألعاب؛ من أجل صناعة جيل من الأبطال، ونحن في الاتحاد أنشأنا هذه الاكاديميات من أجل الانتشار بشكل أكثر في كافة مناطق المملكة وتطوير المواهب من الجنسين في اللعبتين بجانب اكتشاف المواهب وتطوير قدراتهم؛ حيث تم اختيار مدرب في كل أكاديمية وتوفير طاولة بلياردو وطاولة سنوكر مع أدوات كل طاولة.
وأضاف: سيكون التركيز على الفئات السنية بعد أن تم تسجيل أكثر من 200 لاعب في الفئات السنية للعبة البلياردو في كشوفات الاتحاد و 50 لاعبا للعبة السنوكر منذ بداية عمل الاتحاد في الموسم الماضي ونطمح إلى زيادة العدد من خلال الأكاديميات، ويتم المتابعة مع كل أكاديمية من خلال رفع تقارير يومية وأسبوعية وشهرية وسنعمل خلال شهر نوفمبر المقبل على تدشين أكاديميات في مناطق أخرى من المملكة؛ حيث سيتم تدشين 6 أكاديميات في مدن خميس مشيط والمدينة المنورة والقصيم وجازان وتبوك وأكاديمية في مدينة الرياض، ستكون الثانية بسبب كثرة الممارسين للعبة بمدينة الرياض”.