الاتحاد الدولي للاتصالات “ITU” يكرّم المملكة في مجلس الاتحاد

البلاد : متابعات

كرّم الاتحاد الدولي للاتصالات “ITU” المملكة العربية السعودية ممثلةً بمعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد بمنحه الميدالية الذهبية، تقديرا للجهود التي قامت بها المملكة خلال فترة ترؤسها‎ فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد المنعقد حالياً في العاصمة الرومانية بوخارست.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السيد هولين زاو إننا نكرم اليوم ممثل المملكة العربية السعودية المهندس ماجد المزيد الذي ساهم في دعم أعمال الاتحاد خلال ترؤس معاليه لفريق عمل المجلس المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، منذ تشكيله في عام 2009م.

يذكر أن فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المعني بالسياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت يُعد أهم فرق عمل المجلس، ويشهد حضوراً مكثفاً وتفاعلاً لافتاً من قبل العديد من الدول نظير ما يحظى به من اهتمام دولي للموضوعات التي ينظر بها، كما يعدّ منصة دولية للحكومات، تناقش من خلالها قضايا السياسات العامة للإنترنت وإعداد ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات.