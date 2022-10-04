الخميس.. انطلاقة الدوري السعودي الإلكتروني

الرياض : البلاد

ينطلق الدوري السعودي الإلكتروني بنسخته الثانية لعام 2022م يوم الخميس المقبل، حيث تقام في النسخة الثانية للدوري نفس الرياضات الإلكترونية في النسخة الأولى وهي: Pubg mobile و Call Of Duty و VALORANT و OVERWATCH و Rocket League و R6S و League Of Legend وتأتي البداية مع رياضة R6S الإلكترونية ، وسيقام الدوري السعودي الإلكتروني – قمة المنافسة السعودية – في المدينة الإعلامية في مدينة الرياض .

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأستاذ تركي بن مشاري الفوزان، إن الدوري السعودي الإلكتروني هي المنصة التي تساهم بإخراج محترفين سعوديين ينافسون في كبرى المحافل الدولية ويرفعون راية المملكة فيها.

وأضاف: طابع الاستمرارية التي يتسم بها الدوري السعودي الإلكتروني يساهم بزيادة احترافية الأندية الإلكترونية المحلية ولاعبيها ويجعلهم يرفعون من مهاراتهم.