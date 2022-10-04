الرياضة الباحة تستضيف المشروع الوطني للمشي لكبار السن تحت شعار ” يمشونها بالخبرة “

متابعة-حمودالزهراني

تستضيف منطقة الباحة يوم الجمعة المقبل المشروع الوطني للمشي لكبار السن تحت شعار” يمشونها بالخبرة” حيث ستقام الفعالية بممشى غابة رغدان بالباحة، وهو حدث هام لتفعيل اليوم العالمي لكبار السن بمنطقة الباحة، وقد تم اختيار منطقة الباحة للمشاركة مع مدينة الرياض في هذا الحدث برعاية صاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة- حفظه الله- وتنظيم كل من لجنة شؤون الأسرة بمنطقة الباحة (فريق كبار السن) والجمعية الخيرية لإكرام المسنين “إكرام” ومعهم، ومجلس شؤون الأسرة بالرياض. ويهدف هذا المشروع إلى تنشيط الحياة الصحية لكبار السن ممن لديهم الخبرة في ممارسة المشي، وإيجاد برامج تبعد عنهم الملل، كذلك التذكير بأهمية رياضة المشي لهذه الفئة الغالية على قلوبنا وتشجيعهم والاهتمام بصحتهم، وتفعيل دورهم الاجتماعي وسيشارك معهم من يرغبون من أبنائهم وأحفادهم. وقد حددت مسافته بـ 2000 متر ويشمل الجنسين (ذكور وإناث) من كبار السن، ومن يرغبون من أبنائهم وأحفادهم، وبالتعاون مع عدد الجهات – أمانة الباحة وشرطة الباحة ومرور الباحة والهلال الأحمر والدفاع المدني وفرع وزارة الرياضة والمركز الإعلامي بمنطقة الباحة.

ويشارك في الاستعراض فريق دراجي الباحة، وفريق رايدرز الباحة، وخيول فال العز.

كما يشارك في الحدث الفرق التطوعية مثل فريق أثر، وفريق إنقاذ ومصورين للتنظيم والمساندة بتغطية إعلامية من الصحف الورقية والإلكترونية ومشاهير السوشال الاجتماعي.

ومن شروط المشاركة:

1. أن يكون عمرك 60 فما فوق

2. أن يكون من أبناء وبنات المنطقة

3. إذا كان المشارك مقيما فلابد أن يكون مقيما في الباحة

ملاحظة.. يمكن للمتسابق إشراك أبنائه وأحفاده والجائزة ستكون لكبير السن

وعدد المشاركين 150 مشاركا.

يحصل صاحب المركز الأول على 2000 ريال

يحصل صاحب المركز الثاني على 1500 ريال

يحصل صاحب المركز الثالث على 1000 ريال

يحصل المركز الرابع إلى المركز العاشر على 500 ريال

** الخطة الزمنية

4:00 مساء استعراض الدارجات الهوائية والنارية والخيول

4:45 انطلاق المتسابقين

7:00 التكريم.