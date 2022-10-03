الكشف عن كرة نهائي كأس العالم 2022

نشرت مصادر إعلامية اليوم الاثنين صورة “مسرّبة” للكرة التي سيُلعب بها نهائي كأس العالم 2022 في دولة قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وزعمت منصة “footyheadlines” المختصة في الأطقم الرياضية أنها حصلت على تسريب لصورة من كرة نهائي كأس العالم 2022 من مصادرها الخاصة.

وذكر التقرير أن كرة “الحلم” تجمع بين اللون العنابي الخاص بالاتحاد القطري لكرة القدم، واللون الذهبي الذي يناسب مناسبة بحجم نهائي كأس العالم.

الشركة المُصنّعة لكرات كأس العالم “أديداس” كانت قد كشفت عن الكرة الرسمية لمونديال 2022 “الرحلة” لكنها بصدد صناعة كرة خصيصًا للنهائي.

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وتضاربت التقارير الإعلامية حول تخصيص كرة “الحلم” لنهائي كأس العالم 202 فقط، أو استخدامها في بعض مباريات الأدوار الإقصائية من البطولة.

يُقام نهائي كأس العالم 2022 في أرضية ملعب “لوسيل” بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 18 ديسمبر المقبل، الموافق ليوم العيد الوطني لدولة قطر.



كرة نهائي كأس العالم 2022