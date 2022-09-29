7 اتفاقيات لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة

الرياض – البلاد

وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” 7 عقود ومذكرات تفاهم بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص؛ من أبرزها إنشاء منطقة لوجستية متكاملة ومنطقة إعادة تصدير في ميناء جدة الإسلامي، وتطوير البنية التحتية بأحدث المواصفات العالمية، وتطوير أنظمة إدارة مجتمع الموانئ الجديد؛ بقيمة استثمارية تناهز 900 مليون ريال، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السعودي البحري الذي استضافته مدينة الدمام تحت رعاية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.

ويأتي توقيع هذه العقود لتحقيق نقلة نوعية وشمولية في آليات العمل والتشغيل والدعم اللوجستي بالموانئ السعودية، في إطار المبادرات الموكلة للهيئة ضمن برامج رؤية “السعودية 2030″، وبما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ثلاث قارات.

ويشمل العقد الأول توقيع “موانئ” عقد إنشاء منطقة لوجستية متكاملة، ومنطقة إعادة تصدير في ميناء جدة الإسلامي على مساحة 135 ألف متر مربع ،كما وقعت عقداً لتنفيذ مشروع تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية ، كذلك مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز ، بهدف تفعيل أفضل الممارسات في مجالات البحث والتدريب والشؤون الأكاديمية ذات العلاقة ، ومذكرة تفاهم مع المركز السعودي للاعتماد تهدف إلى تقديم خدمات الاعتماد لجهات تقويم المطابقة المتعاقدة مع “موانئ” أيضا مذكرة تفاهم لتطوير أنظمة إدارة مجتمع الموانئ الجديد وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الموانئ السعودية وذلك في إطار مبادرة الموانئ الذكية.