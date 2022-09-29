الرياضة

رابطة الهواة لكرة القدم تدشن الفرعية الـ15

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      29 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ هاني البشر
دشنت رابطة الهواة لكرة القدم، الرابطة الفرعية بحفر الباطن التي يترأسها جابر الظفيري بعد فوزه في الانتخابات لسنتين قادمة، وضمت عضوية الرابطة كلا من فالح العنزي وعلى الظفيري وعايد الحريجي ومصلح نزال وعبدالله مسلم، وتضم الرابطة الفرعية 35 فريقاً.

كما دشنت رابطة الهواة مكتب تهامة (شمال عسير) برئاسة خالد ال شفقان ومكتب تهامة (غرب عسير) برئاسة يحيى ال نحيلة، ويبلغ عدد الفرق في المكتبين 35 فريقاً تابعاً للرابطة الفرعية في عسير.

من جهته، أوضح عادل الفقي رئيس رابطة الهواة لكرة القدم، أن الرابطة حققت أحد أهم مستهدفاتها لعام 2022 وهو إنشاء 3 روابط فرعية بعد تدشين رابطتي نجران والجوف، ليصبح عدد الروابط الفرعية 15 رابطة.

وبيّن الفقي استمرار الرابطة في العمل على تنفيذ أهدافها وتحقيق رؤية المملكة 2030 واستراتيجية وزارة الرياضة بزيادة عدد ممارسي الرياضة، بمتابعة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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