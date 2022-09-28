الكشف عن أرباح قطر من كأس العالم 2022

كشف الرئيس التنفيذي لكأس العالم قطر 2022، القطري ناصر الخاطر عن الأرباح المتوقعة من استضافة المسابقة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر القادمين.

وتحدث الخاطر إلى برنامج “بعد أمس” المذاع عبر “الجزيرة بودكاست” في مقابلة خاصة أمس الثلاثاء، عن استضافة قطر لمسابقة كأس العالم 2022.

وقال الخاطر: “تكلفة مصاريف البنى التحتية والإنشاءات الخاصة بكأس العالم وصلت إلى 8 مليارات دولار، وهو رقم قريب لتكلفة النسخ السابقة”.

يضيف: “نتوقع 17 مليار دولار أرباحا من كأس العالم؛ ما يعني أننا سنحقق عوائد تمثّل ضعف التكلفة. قطر ستجني ثمار المونديال أثناء وبعد البطولة”.

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كما كشف الخاطر أنه من المتوقع وفقًا للدراسات التي قامت بها لجنة الإرث، أن يشاهد كأس العالم قطر 2022 بين 3 و4 مليارات شخص حول العالم.

واختتم الخاطر أن الأبحاث تشير إلى أن قطر تنتظر قرابة مليون سائح خلال كأس العالم، منهم 12 ألفا يعملون في المجال الإعلامي والصحفي.

وتستضيف قطر كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ منطقة الشرق الأوسط والبلاد العربية، كما أنها أول مرة تُنظّم خلالها المسابقة في فصل الشتاء.