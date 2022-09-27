استحواذ سعودي جديد في الهند لتطوير بنية تحتية رقمية حديثة في مجال قطع غيار السيارات

البلاد : متابعات

استحوذت “بترومين”، على حصة الأغلبية في تطبيق “سبير إت” المُبتكر للهاتف المتحرك المنتشر على نطاق واسع ضمن قطاع خدمة السيارات في الهند، والذي يُعد حل متكامل يمكّن لورش السيارات من إدارة سير العمل بالكامل عبر التقنيات الرقمية والتواصل مع عملائها مباشرةً، وذلك للإسهام في تعزيز الحضور الرقمي لمجال قطع غيار السيارات خارج حدود المملكة بالتزامن مع تحقيق أهدافها، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويعتبر التطبيق بمثابة حلقة وصل مخصصة للمشتريات تربط ورش تصليح وصيانة السيارات بالموردين ومقدمي الخدمات اللوجستية، ليُسهم في نهاية المطاف بإنشاء سوق إلكترونية تنافسية.

وبهذه المناسبة، قال ستيف هورن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لقطع الغيار: “نعمل على الارتقاء بمعايير خدمات قطع الغيار في المنطقة من خلال تطوير بنية تحتية رقمية حديثة يمكن الوصول لها بسهولة، الأمر الذي من شأنه توفير مزيد من الراحة للعملاء. ولا شك أن استثمارنا في منصة التجارة الإلكترونية المتكاملة ’سبير إت‘ سيرتقي بكفاءة عملياتنا التشغيلية ويعزز من جاذبية عروضنا وقدرتنا على طرح أسعار وخدمات تنافسية. يعمل التطبيق حالياً في الهند ويضم أكثر من 7000 مرآب نشط، على أن يتم طرحه قريباً في المملكة”.

ومن جانبه، عقب رومي تشوغ المؤسس المشارك في “سبير إت” مضيفًا: “نحن على ثقة بقدرتنا على التوسع نحو آفاق عالمية غير مسبوقة بالاعتماد على مُميزات التطبيق، ومن المتوقع أن تشكل الكفاءة الإدارية في بترومين داعماً لنا”.

وبدوره، أوضح سانجاي نيغام، العضو المنتدب لـ”بترومين” في الهند وجنوب شرق آسيا، أن تطبيق “سبير إت” يعزز من حضورهم في الهند و المنطقة، كما تعد إضافة مثالية لها في قطاع غيار السيارات.