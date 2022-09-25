تفاعل كبير مع حملة “وطن رابح بأهله”

جدة : خالد مرضاح

لاقت الحملة التي أطلقها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اهتمامًا كبيرًا من المتفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما “تويتر”، وجاءت الحملة تحت عنوان “وطن رابح بأهله”، وذلك للتعبير عن توجه الحملة بتدعيم القيم الأصيلة والمبادئ الإيجابية لدى الشعب السعودي.

وغرد على وسم الحملة وطن رابح بأهله العديد من المؤسسات والأفراد، وأتى كوسم إضافي وتاليًا للوسم الرئيسي لليوم الوطني #هيلنادار ما يعكس شعور المغردين بتعبير عنوان الحملة عنهم وعما يلمسونه تجاه وطنهم، خاصة في تلك المرحلة الاستثنائية من تاريخ البلاد والتي تشهد نهضة في كافة القطاعات.

المركز الوطني لتنمية القطاع الربحي تأسس عام 2019 ليعكس توجه القيادة الرشيدة بشمول التنمية في جميع القطاعات، وتكامل القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي، وتعزيز الاعتماد عليه في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.