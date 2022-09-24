شاهد.. إيطاليا تُقصي إنجلترا من دوري الأمم الأوروبية

انتصر منتخب إيطاليا على إنجلترا بهدف دون رد 1-0 سهرة أمس الجمعة ليقصيه من المستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

سجّل هدف اللقاء الوحيد البديل جياكومو راسبادوري في الدقيقة 68 بعد نزوله بـ5 دقائق فقط، إثر تمريرة حاسمة من زميله ليوناردو بونوتشي.

وبخسارته أمام إيطاليا، هبط منتخب إنجلترا إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، بعد أن تذيل المجموعة الثالثة بنقطتين من 5 جولات.

في نفس المجموعة تأهل منتخب المجر إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على ألمانيا 1-0 بهدف من اللاعب آدم سالا بالدقيقة 17.

بهدف الجوهره راسبادوري ايطاليا تحقق الانتصار على انجلترا بنتيجة 1-0 🤩💙 pic.twitter.com/r6KdyTt0DD — نابولي بالعربي (@NapoliAR_) September 23, 2022



ترتيب المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية (المستوى الأول)

– المجر 10

– إيطاليا 8

– ألمانيا 6

– إنجلترا 2

وتُلعب الجولة الأخيرة يوم 26 سبتمبر، لتحديد ثاني المتأهلين عن المجموعة إلى ربع النهائي من النسخة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

وقد انحصرت البطاقة الثانية بين منتخبي إيطاليا وألمانيا، بينما ضمنت المجر التأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركتها بالبطولة.

وتصطدم المجر متصدرة المجموعة بإيطاليا في العاصمة بودابست، في حين أن ألمانيا ستحل ضيفه على إنجلترا في ملعب “ويمبلي”.

ويحتاج منتخب إيطاليا إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة لترافق المجر إلى ربع نهائي المسابقة، بغض الطرف عن نتيجة مباراة ألمانيا وإنجلترا.