“تويتر” يستبدل علامة الإعجاب “بعَلم السعودية”

البلاد : متابعات

استبدل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” علامة الإعجاب بعَلم المملكة العربية السعودية”، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92، في مبادرة تحدث لأول مرة في تاريخ الاحتفالات الوطنية.

وقال معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “اللايك غيرناه إلى عَلم المملكة العربية السعودية” داعياً الجميع إلى التعبير عن مشاعر الحب والفخر بالمملكة عبر هاشتاق: #هيلنادار92.

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه أطلقت موسم اليوم الوطني الـ 92 الذي يُعد البرنامج الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، والذي يضم مئات الفعاليات والعروض والأنشطة الترفيهية في مختلف مناطق المملكة تحت شعار: “هي لنا دار”.