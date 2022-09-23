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“تويتر” يستبدل علامة الإعجاب “بعَلم السعودية”

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1444 هـ      23 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

استبدل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” علامة الإعجاب بعَلم المملكة العربية السعودية”، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92، في مبادرة تحدث لأول مرة في تاريخ الاحتفالات الوطنية.

وقال معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “اللايك غيرناه إلى عَلم المملكة العربية السعودية” داعياً الجميع إلى التعبير عن مشاعر الحب والفخر بالمملكة عبر هاشتاق: #هيلنادار92.

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه أطلقت موسم اليوم الوطني الـ 92 الذي يُعد البرنامج الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، والذي يضم مئات الفعاليات والعروض والأنشطة الترفيهية في مختلف مناطق المملكة تحت شعار: “هي لنا دار”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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