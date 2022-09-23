بأمر ملكي: إعفاء العواد.. وهلا التويجري رئيسا لـ “حقوق الإنسان”

جدة – واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أمس، أمرا ملكيا بإعفاء معالي الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه، وتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا بتعيين معالي الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وشغلت الدكتورة هلا قبل هذا المنصب الأمينة العامة لـ”مجلس شؤون الأسرة” منذ يونيو 2017.وهي رئيسة فريق تمكين المرأة في مجموعة العشرين، ومستشارة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الخامسة عشرة منذ أبريل 2021.

كما تشغل عضوية اللجنة الاستشارية لجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي، وعضوية المجلس الاستشاري للبرنامج الثقافي في الجمعية العربية السعودية للثقافة والتراث، وعضوية لجنة المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”، ولجنة عمل المرأة في منظمة العمل العربية. ونالت التويجري في 2021 “وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية”.