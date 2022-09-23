الحسين والأسمري يحصلان على جائزة التميز الإعلامي العربي

القاهرة : واس

حصل معالي الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق، على جائزة فئة الشخصيات التي أسهمت في تطوير وكالات الأنباء العربية.

كما حصل الإعلامي عبدالله الأسمري – هيئة الإذاعة والتلفزيون – على جائزة “أفضل شخصية إعلامية عربية قدمت مبادرات إعلامية تخدم أهداف التنمية المستدامة”.

فيما حصل عدد من الشخصيات والكتاب والمراسلين الصحفيين ووسائل إعلام من الدول العربية على جوائز للفئات المتنوعة لجائزة التميز الإعلامي العربي في دورتيها الخامسة والسادسة، التي أعلنت اليوم في القاهرة على هامش اجتماعات الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الاعلام العرب.

يذكر أن جائزة التميز الإعلامي العربي التي تم إطلاقها في عام 2015 تأتي في إطار تشجيع مجلس وزراء الإعلام العرب للإبداع والابتكار والتميز الإعلامي حيث نُظمت دورتها الأولى في عام 2016 ولحقتها عدة دورات خُصصت لمواضيع إعلامية مختلفة.