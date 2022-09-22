26.4 % نمو الصادرات السعودية غير البترولية

الرياض- البلاد

كشفت الهيئـة العامـة للإحصـاء، أن قيمـة جميع الصـادرات السلعية للمملكـة خـلال يوليو الماضي بلغت (141 مليار ريـال)، مقابـل (89 مليار ريال) خـلال نفس الشهر من العام الماضي، وذلـك بارتفاع مقداره (52 مليار ريال)، بنسبة (58.8%).

وأوضحت البيانات الواردة في نشـرة التجـارة الدولية للمملكـة، أن قيمة الصادرات البترولية خلال يوليو بلغت (114 مليار ريال)، مقابل (67 مليار ريال) لنفس الفترة العام السابق، وذلك بارتفاع مقداره (47 مليار ريال)، بنسبة (68.9%).

ووفقاً لنتائج النشرة، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر يوليو (27 مليار ريال)، مقابل (21 مليار ريال) في يوليو 2021، وذلك بارتفاع مقداره (6 مليارات ريال)، بنسبة (26.4 %)، في حين بلغت قيمـة الـواردات السلعية للمملكـة خـلال الشهر (55 مليار ريـال)، مقابـل (47 مليـار ريـال) خـلال شهر يوليو العام الماضي، وذلك بارتفاع مقداره (8 مليارات ريال)، بنسبة (18.3 %).

وتعد الهيئـة العامـة للإحصاء هـي المرجـع الإحصائي الرسـمي والوحـيـد للبيانات والمعلومـات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمـال الإحصائية كافـة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانيـة، وإجـراء الدراسات والبحـوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمـال توثيـق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحيـاة في المملكـة مـن مصـادرها المتعددة، وتدوينها وتبويهـا وتحليلهـا واستخراج مؤشراتها الإحصائية.