House of the Dragon يحطّم أرقام OSN القياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جدة : البلاد

حققت الحلقة الأولى من مسلسل House of the Dragon عددًا قياسيًا من مشاهدي OSN+ وOSN Showcase، ما جعله أكبر إطلاق على المنصة حتى الآن.

ويواصل المسلسل الجديد منذ العرض الأول تحطيم الأرقام القياسية لشبكة OSN+، محققًا نموًا غير مسبوق في أعداد المشاهدين والمشتركين في الاشتراك التجريبي. وتجاوزت الحلقة الأولى من المسلسل جميع التوقعات، محرزة أفضل أداء في إطلاق مسلسل جديد في تاريخ OSN، إذ تجاوزت مشاهداتها مشاهدات الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones، بأكثر من 25 في المئة.

مع كل حلقة جديدة، يساهم House of the Dragon في تحقيق تفاعل غير مسبوق يزيد معدّل الوصول بمقدار 13 ضعفًا. كذلك ارتفع عدد مرّات تنزيل تطبيق OSN+ ثلاث مرات، ليرتقي بسرعة في تصنيفات متاجر التطبيقات الرسمية في المنطقة، ما يبرز تميّز إطلاق هذا المسلسل على جميع الأصعدة.

ويُظهر المحتوى المصاحب لمسلسل House of the Dragon، والمشتمل على House of the Dragon: The House That Dragons Built، وجود أيضًا قاعدة جماهيرية عريضة محبّة لخيال الروائي الأمريكي الملحمي جورج آر آر مارتن، إذ تشهد الحلقات الحصرية الخاصة بكواليس العمل إقبالًا غير مسبوق من المشاهدين، وتحافظ على مكانها ضمن أفضل 5 أعمال تُشاهد على OSN+ منذ إطلاق المسلسل في 22 أغسطس.

وأثبت House of the Dragon نجاحه كذلك على القنوات التي تعرض البرامج في مواعيد ثابتة، حيث حقق أعلى مشاهدات لحلقة منفردة على قناة OSN Showcase، بزيادة في وصول المشاهدين قدرها 50 في المئة. كما سجل المسلسل الدرامي أطول مدّة مشاهدة لعمل واحد، علاوة على أعلى تصنيف من المشتركين لأي عرض أول لمسلسل حتى الآن، وذلك على كل من OSN Showcase وOSN+.

ووصل الاهتمام الكبير من جمهور OSN+ إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استحوذت المنصة على ما يقرب من 13 مليون مشاهدة لإعلاناتها وأنشطتها الترويجية على منصات “إنستغرام” و”تيك توك” و”تويتر” و”فيس بوك”، مستهدفة العديد من الأسواق، ما جعلها تحقق تفاعلًا غير مسبوق في تاريخ إطلاق أي مسلسل تلفزيوني.

وبهذه المناسبة، قال جو كوكباني الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN، إن مسلسل House of the Dragon يُعدّ أكبر إطلاق في تاريخ OSN، مؤكّدًا أنه سرعان ما أوجد قاعدة عريضة وموالية من الجماهير التي أحبّت هذا العمل الدرامي الخيالي الغامر، وأضاف: “سوف يظلّ تركيزنا منصبًّا على هدفنا المتمثل بمواصلة تحطيم الأرقام القياسية وتقديم محتوى متميز لجمهورنا كله في جميع أنحاء المنطقة”.

ويتألف المسلسل من عشر حلقات ويستند على رواية Fire & Blood للكاتب جورج آر آر مارتن، وتقع أحداثه قبل مئتي عام من أحداث Game of Thrones، ويروي قصة آل ترغاريَن. ويلعب أدوار البطولة فيه كل من بادي كونسيدين، ومات سميث، وأوليفيا كوك، وإيما دارسي، وستيف توسان، وإيف بيست، وسونويا ميزونو، وفابيان فرانكل، وريس إيفانز.