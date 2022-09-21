برشلونة يقاضي صحيفة “موندو” بسبب ميسي!

يعتزم نادي برشلونة مقاضاة صحيفة “إل موندو” الإسبانية لتسريبها بنود عقد النجم الأرجنتيني السابق للفريق، ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

ونشرت “إل موندو” نسخة مسرّبة من عقد ميسي الذي كان من المفترض أن يمضيه اللاعب عام 2020 لتمديد تعاقده مع برشلونة، قبل أن تنهار المفاوضات بالكلّية.

وفاوض رئيس برشلونة السابق، جوزيب ماريا بارتوميو، ميسي صيف عام 2020 من لإبرام عقد جديد، لكن الطرفان لم يتفقا ليرحل اللاعب إلى باريس سان جيرمان.

وقالت “إل موندو”: إن ميسي وضع 9 شروط أثناء مفاوضاته مع برشلونة عام 2020 من أجل الموافقة على إبرام عقد جديد، لكن النادي رفض شرطين ووافق على 7.

Exclusiva 🔵 EL MUNDO accede a los archivos secretos del Barcelona: estas eran las brutales exigencias de Messi para su renovación #Barçaleaks https://t.co/7IGk9yB19m — EL MUNDO (@elmundoes) September 20, 2022

شروط ميسي الـ9 التي أملاها على برشلونة للتجديد

1- التجديد إلى 2023 مع إمكانية التمديد من طرف واحد وهو ميسي.

2- مقصورة خاصة في ملعب “كامب نو” لعائلة ميسي وسواريز.

3- يدفع برشلونة الضرائب كاملة نيابة عن ميسي

4- طائرة خاصة للتنقل في العطلات

5- مكافآة تجديد بقيمة 10 ملايين يورو

6- إلغاء بند الشرط الجزائي من العقد

7- إعادة المبالغ التي تم اقتطاعها من الراتب أثناء جائحة كورونا

8- توظيف مساعده بيبي كوستا في منصب رفيع بنادي برشلونة

9- منح شقيقه، رودريغو ميسي، عمولة في تجديد عقد أنسو فاتي

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وافق برشلونة على 7 شروط، واعترض فقط على اثنين بحسب “إل موندو” وهما إلغاء الشرط الجزائي ودفع مكافآة التجديد البالغة 10 ملايين يورو.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الأربعاء: إنه سيتخذ كامل الإجراءات القانونية لمقاضاة صحيفة “إل موندو” لانتهاكها ملفات سرية تابعة للنادي.

ويباشر رئيس النادي الكاتالوني، خولان لابورتا سير عملية الإجراءات القانونية بنفسه بحسب ما نشرت يومية “موندو ديبورتيفو” المقربة من الإدارة.